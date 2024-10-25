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工會盟友催票無用？賀錦麗恐難搶藍領票…紐時分析2原因

記者顏伶如／綜合報導
賀錦麗選情吃緊，她的盟友忙著向勞工選民催票。圖為賀錦麗在賓州匹茲堡出席工會的造勢活動。(路透)
賀錦麗選情吃緊，她的盟友忙著向勞工選民催票。圖為賀錦麗在賓州匹茲堡出席工會的造勢活動。(路透)

紐約時報24日報導，選舉進入倒數，時間緊迫之下，民主黨總統候選人賀錦麗的工會盟友連忙向勞工階級選民催票；工會與相關組織評估，勞工階級白人雖是民主黨民調表現最差的人口族群，仍有機會透過地面拉票部隊爭取突破，只不過到目前為止進展頗為緩慢。

沒念大學白人 58%支持川普

勞工階級白人選民因為通膨、自由貿易、學貸豁免等政策對民主黨不滿，藍領階級民眾又對前總統川普較為青睞，使得賀錦麗的勞工階級白人選民支持度始終低迷。紐約時報、錫耶納學院(Siena College)與費城詢問報(Philadelphia Inquirer)本月稍早賓州民調顯示，在沒有大學學位可能投票選民裡，川普支持度比賀錦麗高了7個百分點，沒有大學學位的白人選民當中，川普更以58%支持度遙遙領先賀錦麗的40%。

報導指出，賀錦麗盟友透過工會展開最後努力，全國規模最大勞工團體「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」(AFL-CIO)為了拉攏非工會勞工而成立的「勞動美國」(Working America)，已派出1600名支薪員工在亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州等決戰州挨家挨戶拉票，希望讓民主黨能夠憑藉勞工支持逆轉勝。

「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」會長麗茲．舒勒爾(Liz Shuler)說：「我們在這場選舉裡是決定結果的關鍵人物。」

「服務業雇員國際工會」(Service Employees International Union)會長艾波．維瑞特(April Verrett)指出，民主黨一直為非洲裔男性支持度略為下跌而煩惱，其實根本搞錯重點。她說，真正問題在於投票給川普的白人男性與白人女性，「我們沒辦法說動這群人的絕大多數，但隨著時間發展，我們開始慢慢克服」。

年長勞工舊恨未解 年輕勞工又有新仇

紐約時報分析，距離選舉日剩下不到兩周，勞工階級對賀錦麗的新仇舊恨，恐怕沒有解套辦法。

前陣子剛退休的「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」政策長帕德霍茲爾(Michael Podhorzer)說，年齡較長的勞工階級選民仍把民主黨與前總統柯林頓時期的自由貿易政策畫上等號，川普主導的貿易保護主義稱霸共和黨之後則持續猛攻民主黨的自由貿易措施；年紀較輕的勞工階級選民則在經濟方面受到疫情嚴重衝擊，疫情後通膨高漲更讓處境雪上加霜。

帕德霍茲爾表示：「許多年輕勞工選民認為，民主黨、共和黨或任何政治階層，根本沒有幫他們做過任何事。年輕勞工對體制毫不信任。」

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