選前11天 民調顯示選情有利川普 知名分析師：直覺川將勝選

根據最新民調和專家預測，川普有後來居上的趨勢， 目前勝選的機會被看好。（歐新社）

大選倒數11天，各大民調 顯示選情正往有利於共和黨總統候選人、前總統川普 的方向發展；關鍵州民調五五波，知名選舉分析師席佛(Nate Silver)直覺「川普將勝選」，但也呼籲民眾別相信任何人的直覺。

華爾街日報(WSJ)本月19日到22日對全美1500名登記選民所做的全國民調顯示，47%的受訪者支持川普，而45%的受訪者支持賀錦麗 ；川普的兩個百分點領先幅度，與WSJ涵蓋兩大政黨、第三黨及獨立候選人的8月民調領先幅度相當，但都落在誤差範圍內。

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正負評價差距 川優於賀

WSJ民調顯示，負面競選廣告和候選人本身的表現，抵消了賀錦麗取代拜登總統成為民主黨總統提名人後，選民對她的樂觀期待。

8月以來，選民對賀錦麗的觀感變得更負面，從好壞參半變成53%的選民對她不滿，與支持她的選民(45%)落差8個百分點。

此外，54%的選民不滿意賀錦麗擔任副總統的表現，42%的人則肯定她任內作為，差距12個百分點。

相較之下，受訪者對川普的看法變得更樂觀，且締造此次選舉周期以來最佳表現，52%的受訪者肯定川普任內的表現，48%的人反對；川普在此民調問題中的4個百分點落差，大幅優於選民對賀錦麗12個百分點的負面評價差距。

解決經濟問題 川普較看好

另據消費者新聞與商業頻道(CNBC)於15日到19日對全美1000名登記選民進行的民調顯示，川普與賀錦麗在全美和關鍵戰場州的支持率各有千秋，但選民看好川普解決經濟問題，而賀錦麗則在誠信和適任總統等品格問題上領先。

在CNBC民調中，川普獲得48%登記選民的支持，賀錦麗則以46%落後2個百分點，此民調誤差區間為正負3.1個百分點。

CNBC此次民調與8月時的民調相比，川普都以2個百分點的微弱優勢領先，而CNBC本月初對兩人所做的民調支持率則分別為48%。

在七大戰場州（亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州），48%的登記選民支持川普，47%的受訪者支持賀錦麗。

席佛：別信任何人的直覺

此外，著名選舉分析師席佛23日在「紐約時報」撰文評論道，這場選戰是五五波，這是「唯一負責任的預測」，但他接著表示，若要逼他回答比較看好誰，他會說川普。

席佛寫道，「我的直覺是川普會贏」，「我想許多焦慮的民主黨人也這麼認為」，但「我認為你不應該太看重任何人的直覺，包括我」。