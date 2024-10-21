我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

決戰搖擺州內華達 賀錦麗恐失部分男性選票

中央社／內華達州雷諾市20日電
民調顯示，賀錦麗與川普在內華達州打成平手。圖為先前賀錦麗在拉斯維加斯哈里瑞德國際機場受訪。(路透)
民調顯示，賀錦麗與川普在內華達州打成平手。圖為先前賀錦麗在拉斯維加斯哈里瑞德國際機場受訪。(路透)

紐時民調顯示，總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）在內華達州打成平手，分上屆投給拜登的男性選民表示今年不投票，恐成為賀錦麗要在此為民主黨拿下連任的一個變數。

從加州駛進內華達州，水泥房、卡車、沙漠，逐漸取代摩天樓、特斯拉、都會區的景緻，這裡不是「藍州」，也不是「紅州」，而是被稱作「紫州」的搖擺州。

「我還在觀望，不知道會投誰，可能根本不會去投票。我不喜歡任何一位候選人。」當地民眾麥唐納（Andy Mcdonald）說。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

內華達州提前投票19日開跑，來到首府卡森城（Carson City）和有小賭城之稱的雷諾市（Reno City）。前者為共和黨地盤，川普2020年在這裡拿下54.18%的得票率，超過拜登（Joe Biden）約11%。

「我是一名退休的卡車司機工會成員。如今情況跟從前不一樣了，民主黨不再關心我們這些團體，民主黨已經背棄了我們。」川粉魯爾斯（Jack Luhrs）說，他出生成長於內華達州，過去在甘迺迪總統（John F. Kennedy）時代曾支持民主黨。

不過，魯爾斯現在不滿自由派的作風，他在卡森城通往雷諾市的公路旁，畫清與自由派的界線，「拉斯維加斯和雷諾市非常自由派，但這兩座城市之外的地區則完全支持共和黨」。

走進卡森城住宅區內，部分社區內，每隔幾戶人家就會看見川普「草地牌」。

「那邊有個社區每家每戶都在院子裡插了川普的競選標牌，所以我才不會走到那邊去」，遛狗散步在街區的丹寧（David Denning）是卡森市的民主黨支持者，他表示自己不想成為全球笑柄。

丹寧認為，這場選舉是民主與專制的對決，「我最在乎的是，在這次選舉過後，我們仍然擁有民主。我對賀錦麗非常滿意，我覺得她很機智，正是我們希望能夠治理國家的人，而不是一群瘋狂的人」。

相較於卡森城，雷諾市賭場林立、觀光味濃厚，平均5至10分鐘便能叫到車，不若卡森城一等就是半小時起跳。

20日午後，雷諾市各投票所內陸續出現人潮。

「我認為民眾並不了解政治，每件小事發生都要怪政府，並不是千錯萬錯都是政府的錯，大眾缺乏對於政府職責的知識」，卡森（David Carson）在投票所外解釋說，內華達州許多人因為通膨、物價飆升，責怪現任政府無能，但是自由市場經濟，政府角色理當是監管而非操控。

卡森會有這種感受不是沒原因，這次選舉，內華達州民眾最關切的議題就是經濟，這對現任執政者不利，特別是在搖擺州。

「所有東西都漲價，我們時薪沒怎麼增加，我已決定成為獨立選民。」4年前投給拜登的馬修斯（Mark Matthews）平靜表示，他已登記註冊，但下定決心絕不會去投票。

4年前，拜登在內華達州得票率50.06%，勝過川普的47.67%。實地觀察發現，不只一位上屆支持民主黨候選人的男性，這次態度顯得低調，可能不打算投票。

「現在我不太信任政治人物，我覺得他們利用了選民的選票，來達到自己的目的。但至少川普夠誠實，他就直接了當說『把票投給我，之後你們怎麼樣我不在乎』，但我又很擔心瘋狂的人掌權。」阿基里斯（Achilles）無奈地說。

根據統計網站FiveThirtyEight，賀錦麗在內華達州，以47.6%的支持率小贏川普僅0.5個百分點。紐時（New York Times）民調則顯示，兩人同為48%，打成平手。

內華達州可能投票的獨立選民占約三分之一，當中男性、尤以拉丁裔男性選民的動向值得關注。不過，川普同樣面臨一個不利變數「女性墮胎權」。

「他剝奪了我們婦女的權利」，安柏（Amber）說這令她無法接受。

距離大選正式投票日倒數15天，內華達州共有6張選舉人票，票數在搖擺州當中最少，但在這場激烈選戰中，它不僅反映出本屆詭譎的選情，最終也可能成為一個「少數關鍵」。

美國總統大選熱門話題

內華達州 投票 川普

上一則

選戰綁宗教…爭基督徒選票 川普宣揚極右派世界觀 賀錦麗教堂禮拜

下一則

單季破10億 賀錦麗募款勝川普4倍 搖擺州民調卻沒優勢

延伸閱讀

川普造勢飆「S開頭」髒話 賀錦麗批：貶低總統辦公室

川普造勢飆「S開頭」髒話 賀錦麗批：貶低總統辦公室
選戰綁宗教 川普喊「心靈戰爭」 賀錦麗喬州非裔教堂禮拜

選戰綁宗教 川普喊「心靈戰爭」 賀錦麗喬州非裔教堂禮拜
川普麥當勞炸薯條想酸賀錦麗 又對她送上生日祝福

川普麥當勞炸薯條想酸賀錦麗 又對她送上生日祝福
分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突

分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
NBC News最新民調指出，副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）各自拿下48%支持度。(路透)

賀錦麗民調被超車「優勢消失」 評論員：川普人氣比當總統還高

2024-10-14 22:00
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
民主黨總統候選人賀錦麗14日遭指控其2009年合著書籍《Smart on Crime》涉嫌抄襲。（取材自@CollinRugg在X的照片）

賀錦麗著作爆抄襲？檢舉人專打非裔剽竊 曾讓哈佛校長下台

2024-10-15 12:42

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」