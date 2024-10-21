決戰搖擺州內華達 賀錦麗恐失部分男性選票

民調顯示，賀錦麗與川普在內華達州打成平手。圖為先前賀錦麗在拉斯維加斯哈里瑞德國際機場受訪。(路透)

紐時民調顯示，總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與川普 （Donald Trump）在內華達州 打成平手，分上屆投給拜登的男性選民表示今年不投票 ，恐成為賀錦麗要在此為民主黨拿下連任的一個變數。

從加州駛進內華達州，水泥房、卡車、沙漠，逐漸取代摩天樓、特斯拉、都會區的景緻，這裡不是「藍州」，也不是「紅州」，而是被稱作「紫州」的搖擺州。

「我還在觀望，不知道會投誰，可能根本不會去投票。我不喜歡任何一位候選人。」當地民眾麥唐納（Andy Mcdonald）說。

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內華達州提前投票19日開跑，來到首府卡森城（Carson City）和有小賭城之稱的雷諾市（Reno City）。前者為共和黨地盤，川普2020年在這裡拿下54.18%的得票率，超過拜登（Joe Biden）約11%。

「我是一名退休的卡車司機工會成員。如今情況跟從前不一樣了，民主黨不再關心我們這些團體，民主黨已經背棄了我們。」川粉魯爾斯（Jack Luhrs）說，他出生成長於內華達州，過去在甘迺迪總統（John F. Kennedy）時代曾支持民主黨。

不過，魯爾斯現在不滿自由派的作風，他在卡森城通往雷諾市的公路旁，畫清與自由派的界線，「拉斯維加斯和雷諾市非常自由派，但這兩座城市之外的地區則完全支持共和黨」。

走進卡森城住宅區內，部分社區內，每隔幾戶人家就會看見川普「草地牌」。

「那邊有個社區每家每戶都在院子裡插了川普的競選標牌，所以我才不會走到那邊去」，遛狗散步在街區的丹寧（David Denning）是卡森市的民主黨支持者，他表示自己不想成為全球笑柄。

丹寧認為，這場選舉是民主與專制的對決，「我最在乎的是，在這次選舉過後，我們仍然擁有民主。我對賀錦麗非常滿意，我覺得她很機智，正是我們希望能夠治理國家的人，而不是一群瘋狂的人」。

相較於卡森城，雷諾市賭場林立、觀光味濃厚，平均5至10分鐘便能叫到車，不若卡森城一等就是半小時起跳。

20日午後，雷諾市各投票所內陸續出現人潮。

「我認為民眾並不了解政治，每件小事發生都要怪政府，並不是千錯萬錯都是政府的錯，大眾缺乏對於政府職責的知識」，卡森（David Carson）在投票所外解釋說，內華達州許多人因為通膨、物價飆升，責怪現任政府無能，但是自由市場經濟，政府角色理當是監管而非操控。

卡森會有這種感受不是沒原因，這次選舉，內華達州民眾最關切的議題就是經濟，這對現任執政者不利，特別是在搖擺州。

「所有東西都漲價，我們時薪沒怎麼增加，我已決定成為獨立選民。」4年前投給拜登的馬修斯（Mark Matthews）平靜表示，他已登記註冊，但下定決心絕不會去投票。

4年前，拜登在內華達州得票率50.06%，勝過川普的47.67%。實地觀察發現，不只一位上屆支持民主黨候選人的男性，這次態度顯得低調，可能不打算投票。

「現在我不太信任政治人物，我覺得他們利用了選民的選票，來達到自己的目的。但至少川普夠誠實，他就直接了當說『把票投給我，之後你們怎麼樣我不在乎』，但我又很擔心瘋狂的人掌權。」阿基里斯（Achilles）無奈地說。

根據統計網站FiveThirtyEight，賀錦麗在內華達州，以47.6%的支持率小贏川普僅0.5個百分點。紐時（New York Times）民調則顯示，兩人同為48%，打成平手。

內華達州可能投票的獨立選民占約三分之一，當中男性、尤以拉丁裔男性選民的動向值得關注。不過，川普同樣面臨一個不利變數「女性墮胎權」。

「他剝奪了我們婦女的權利」，安柏（Amber）說這令她無法接受。

距離大選正式投票日倒數15天，內華達州共有6張選舉人票，票數在搖擺州當中最少，但在這場激烈選戰中，它不僅反映出本屆詭譎的選情，最終也可能成為一個「少數關鍵」。