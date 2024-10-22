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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

下注金額增 預測市場平台川普勝率飆破60%

中央社／紐約21日綜合外電報導
加密貨幣預測市場平台Polymarket，川普的勝率飆升至63%，遠勝賀錦麗的37%。 （美聯社）
加密貨幣預測市場平台Polymarket，川普的勝率飆升至63%，遠勝賀錦麗的37%。 （美聯社）

加密貨幣預測市場平台Polymarket的4個帳戶重金押注前美國總統川普贏得2024年大選，其中一個帳戶下了更大賭注，下注總額已從18日的3000萬美元增至今天上午的近4300萬美元。

一名不願透露姓名的知情人士18日告訴路透社，這4個帳戶由多人或同一人持有，且非美國人。

隨著川普（Donald Trump）在Polymarket的賭盤勝率不斷上升，這些押注也受到各界密切關注，因為下注結果與民調相差甚遠。民調顯示，共和黨總統候選人川普與副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在11月5日的投票中可能勢均力敵。

然而在Polymarket，川普的勝率飆升至63%，遠勝賀錦麗的37%。其他預測市場如Kalshi和PredictIt，也呈現川普當選機率較高的結果。

這引起了社群媒體用戶和預測市場專家的質疑，即大額押注是否正在影響市場，或預測市場是否只是更好的領先指標。

商品期貨交易委員會主席貝南（Rostin Behnam）今天表示，押注選舉「讓我們陷入非常艱難的境地，這讓我們成為選舉警察」。

他說，國會應該權衡是否允許與選舉相關的博弈，並指出「我們不希望讓民主和選舉陷入危險之中」。

政治專家和社群媒體用戶質疑這些是否由特定的知名美國人士在幕後操作，不過，Polymarket不允許美國人在其交易所押注美國大選。消息人士證實，在Polymarket的用戶是國際人士。路透社無法立即確定這4個帳戶代表單一交易者，還是多名交易者。

Polymarket的投注者已在這場總統大選中下注11億美元。

總部位於紐約的Polymarket今天並未回應相關置評要求。

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