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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

特斯拉、輝達等科技股暴跌 美股重挫 2年來最慘

記者胡玉立／綜合報導
美國股市24日在科技股領跌的趨勢下，各指數均大跌，那斯達克創2022年以來最大跌幅，道瓊跌破4萬點。（美聯社）
美國股市24日在科技股領跌的趨勢下，各指數均大跌，那斯達克創2022年以來最大跌幅，道瓊跌破4萬點。（美聯社）

美國股市24日經歷了2022年以來最糟糕的一天；在今年上半年人工智慧（AI）熱潮將股市推向新高後，投資人開始懷疑其潛在回報價值，包括特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）、谷歌母公司Alphabet在內的七大科技巨頭市值單日蒸發數千億元，三大指數暴跌。

7大科技市值單日蒸發數千億

以科技股為主的那斯達克指數收盤下跌3.6%，是400個交易日內首次跌破超過3%；史坦普500指數收盤下跌2.3%，均為18個月來最差表現；道瓊工業指數下跌1.25%。

財報不佳 賣壓疑慮集中特斯拉

美國股市24日各科技股都大跌，特斯拉股價一天內下跌12%，跌幅最深。（美聯社）
美國股市24日各科技股都大跌，特斯拉股價一天內下跌12%，跌幅最深。（美聯社）

主要科技股中，賣壓疑慮集中在特斯拉身上，該公司23日財報顯示其汽車收入較上季下降7%，特斯拉還將延後推出機器人出租車(robotaxi) ，導致股價劇跌12.3%，創2020年以來最糟單日跌幅；谷歌母公司Alphabet也在23日提出財報，24日跌幅逾5%，創一月以來最糟單日跌幅。

AI電腦晶片製造商輝達股價下跌逾6%，是2022年以來最糟單日跌幅；臉書Facebook母公司Meta下跌5%；微軟（Microsoft）下跌3.5%；亞馬遜(Amazon)下跌3%。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），七大科技巨頭股票市值單日蒸發7680億元，是2012年Meta Platforms以Facebook名義面市以來的最大單日損失。

不過，盈透證券（Interactive Brokers）首席市場策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，24日美股拋售並不是對整體經濟狀況的全面公投，「主要還是因為今年這些知名大股攀升很多，大家覺得有點暈」。

「AI短期難回報」先獲利了結

索斯尼克指出，Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）23日在財報會議中表明，科技界對AI的蓬勃發展投資不會在短時間內獲得回報，被華爾街視為拋售科技股信號，近幾個月來瘋狂增長的股票出現緊張性獲利了結。

主要指數目前仍處於相對穩定和正面的運作狀態；24日大跌後，史坦普500指數在2024年仍健康上漲13.8%，同期那斯達克指數上漲15.5%，道瓊指數上漲5.7%。

24日股市拋售正值各方預期聯準會將降息應對經濟放緩之際，儘管聯準會幾乎一定會在9月進行後疫情時代的首次降息，但美國紐約聯邦準備銀行前總裁、現任瑞銀金融集團（UBS financial group）高層杜雷（Bill Dudley）24日在彭博專欄中建議聯準會，強烈考慮在31日會議上宣布降息；他寫道，「儘管透過降息來抵禦經濟衰退可能為時已晚，但現在的磨蹭，增加了不必要的風險」。

谷歌母公司Alphabet財報表現未如預期，24日與包括特斯拉、輝達等七大科技股...
谷歌母公司Alphabet財報表現未如預期，24日與包括特斯拉、輝達等七大科技股都大幅下跌。（美聯社）

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