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新研究：2種常用減肥和治糖尿病藥 增致盲風險

記者顏伶如／綜合報導
最新研究指，2款藥物可能造成視覺神經的血管中風，有導致不可逆轉的失明危險。(美聯社)
最新研究指，2款藥物可能造成視覺神經的血管中風，有導致不可逆轉的失明危險。(美聯社)

糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy由於具有減肥效果而人氣大增，但3日發布於「美國醫學會眼科學期刊」(JAMA Ophthalmology )的最新研究發現，使用這兩款藥物會讓民眾失明風險增加。醫生指出，需要用這兩種藥物治療糖尿病、肥胖症的病患，還是應該要繼續用藥。

Ozempic、Wegovy被點名

去年夏天，麻州布萊根總醫院(Mass General Brigham)的麻州眼耳醫院(Mass Eye and Ear)醫師發現，非動脈炎前部缺血性視神經病變患(non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy，NAION)患者突然發生沒有疼痛的單眼失明案例變多。

最新研究指，市面上的減肥神藥注射劑Ozempic(見圖)和Wegovy，可能造成...
最新研究指，市面上的減肥神藥注射劑Ozempic(見圖)和Wegovy，可能造成視覺神經的血管中風，有導致不可逆轉的失明危險，必須小心使用。(美聯社)
最新研究指，市面上的減肥神藥注射劑Ozempic和Wegovy(見圖)，可能造成...
最新研究指，市面上的減肥神藥注射劑Ozempic和Wegovy(見圖)，可能造成視覺神經的血管中風，有導致不可逆轉的失明危險，提醒民眾小心使用。(美聯社)

這種眼部疾病頗為罕見，一般平均每10萬人當中最多才有10個病例，但麻州眼耳醫院醫師卻在1周之內就遇到3例，所有發病患者都在使用糖尿病藥物司美格魯肽(semaglutide)。

回顧過去6年病歷紀錄則發現，糖尿病患如果使用司美格魯肽處方藥，發生NAION眼部病變的機率將高出4倍，體重超標或有肥胖症的民眾使用司美格魯肽之後，發生NAION眼部病變的機率則變成7倍。開始使用藥物的第一年內，發生NAION眼部病變的機率最高。

研究首次發現與眼部病變有關

麻州眼耳醫院神經眼科部主任、哈佛醫學院(Harvard Medical School)眼科學教授瑞茲歐(Joseph Rizzo)說，這是第一次發現，糖尿病、減重藥品與罕見眼部疾病有關。

不過，研究報告無法證明司美格魯肽導致NAION病變，而且某一家專門醫院平均每年接到100個案例的狀況，可能不適用於範圍更大的人口。

美國國內唯一司美格魯肽製造商藥商諾和諾德(Novo Nordisk)表示，最新研究的數據不足以證明藥品與眼部病變之間有關聯。

諾和諾德發表聲明說，患者的安全向來是優先要務，對於所有關於藥物副作用的報導向來要嚴肅面對。

CNN報導指出，司美格魯肽處方藥在美國大量增加，服藥民眾的副作用也隨之增加。NAION是排在青光眼之後，導致視神經失明的排名第二原因。

瑞茲歐表示，民眾使用司美格魯肽處方藥之前，應該把研究的發現納入參考。

根據研究報告，710名糖尿病患當中有194人使用司美格魯肽，其中有17人出現NAION病變。

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