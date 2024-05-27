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AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

編譯徐薏茹／綜合報導
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

人工智慧(AI)為我們的工作帶來大量好處，但一項調查結果令人驚訝，許多雇主計畫以AI取代新鮮人，所幸，在這千變萬化的就業市場，仍有方法能保持自身的競爭力。

特別是在生成式AI工具ChatGPT推出以來，關於AI將對就業市場帶來何種影響，預期近乎是歇斯底里，因為AI似乎正成為許多人無法匹敵的競爭對手。

許多人覺得歇斯底里的描述過於誇張，但教育媒體和研究公司Intelligent.com的一項新調查顯示，這一說法實際上並不誇大，對於職業生涯剛開始的新鮮人來說更是如此。

Intelligent.com團隊調查來自各行各業的804名招聘經理，討論AI工具如何影響他們的未來計畫，事實上，調查結果令人震驚。

招聘計畫 利潤已經成為一切

78%的雇主計畫解雇應屆大學畢業生，以AI取代；約70%的受訪者認為AI可以輕鬆地完成畢業生和實習生的工作。

基於同樣的原因，許多受訪者大幅減少招聘，或者已經解雇畢業生和實習生；超過半數的受訪者表示比起年輕的勞工，他們更相信AI。

這種想法證明利潤已經成為一切，因為即使是科技業的業內人士，最近也對生成式AI在幾乎所有方面的糟糕表現表示震驚。

「AI糟透了」但未阻企業使用

富比世(Forbes)最近報導，臉書、Instagram母公司Meta首席AI科學家楊立昆(Yann LeCun)認為，「即使是與最簡單的動物的天生學習能力」相比，AI「真的糟透了」。然而這一事實並未阻止企業使用AI，AI已經把招聘過程搞得一團亂。

但是AI也帶來更大的影響，例如去年好萊塢爆發的大規模罷工潮，部分是因為編劇和演員為了爭取合約，以禁止片商用AI生成的劇本和視覺效果取代他們，許多人認為他們的勝利只會推遲無可避免的事。

擁AI背景畢業生 職場上吃香

調查還發現，幾乎所有的受訪者都高度重視具備AI技能的求職者。

事實上，95%的受訪者表示，他們更有可能雇用擁有AI背景的畢業生，諮詢公司Ernst & Young的一項調查發現，這一情況與解雇一同發生，他們稱為勞動力的「重塑」。

專家還表示，隨著AI接管，機器無法總是有效複製的「軟技能」和「敘事」能力將更受歡迎。

AI 就業 富比世

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