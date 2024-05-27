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AI爆炸式成長 帶動矽谷豪宅市場 平均9天就賣掉

編譯潘勛／綜合報導
AI蓬勃發展，科技公司收入大增，也帶動矽谷的房地產市場。圖為矽谷的住宅。(取自Mountain View Estate臉書)
AI蓬勃發展，科技公司收入大增，也帶動矽谷的房地產市場。圖為矽谷的住宅。(取自Mountain View Estate臉書)

因為AI研發公司爆炸式成長，帶動矽谷豪宅市場，4月聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)價格500萬元或以上的豪宅銷售大增；房地產公司Compass指出，目前房價中位數接近180萬元。

雅虎財經(Yahoo! Finance)報導，當地仲介及分析家都把這一波房地產牛市，歸因於科技公司的成功，最可觀的便是AI產業。

Compass舊金山灣區首席市場分析員卡爾利梭(Patrick Carlisle)表示，股市市值大增，尤其是那斯達克指數，這一點對舊金山灣區特別重要，因為當地好多高科技業；他們瞧見全家財富飛躍式成長得這麼快，信心增加，當然買房的錢也就增加。

舊金山對高科技引領市場榮枯一點也不陌生；矽谷的房地產總是與科技部門同起落。

柏克萊加大哈斯商學院(Haas School of Business)退休教授羅森(Ken Rosen)表示，房價與高科技業高度連動。

舊金山房地產市場繁榮始於1995到2000年的「達康泡沫」(dot-com bubble)；金融海嘯後，社群媒體興起，為灣區再帶來巨大財富；微軟、谷歌、Meta與蘋果掛牌的那斯達克指數2010到2020年間上升約260%。那十年之間有七年房價都以二位數成長，中位數超過160萬元。

今年截至目前，當地房仲目睹豪宅需求量上升。聖塔克拉拉郡Compass分公司副總裁瓦許(Dave Walsh)指出，有豪宅上市，一天三、四十組人來看屋是稀鬆平常的事。他預計該公司下周結束時，較高端、才剛上市的新屋大多都會簽約售出。

聖塔克拉拉郡房屋上架期中位數為9天，比起全國中位數的35天要短幾乎一個月。Redfin公司指出，近八成購屋者成交價都比叫價來得高。Compass的2024年5月報告指出，售價超過500萬元的房子由一年前的19戶，今年4月增為34戶。

Compass灣區資深仲介格拉夫凱德斯(Sia Glafkides)指出，甚至一些本在市場未售出達幾個月的豪宅，今年開始都被快速買走；買主都是科技業人士，手上有很多股票可以套現。

灣區 舊金山 房地產

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