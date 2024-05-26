中國數百產品 美將復徵關稅 從印刷電路板零組件到電動機車

美國貿易代表署宣布將恢復對數百項自中國進口商品徵收關稅，以提高戰略性產業的關稅、保護美國製造業。圖為中國山東煙台港口等待裝箱出口的商品。(美聯社)

美國貿易代表署(USTR)宣布，總統拜登 將恢復對數百項中國進口商品徵收關稅 ，以提高戰略性產業的關稅、保護美國製造業。終結關稅豁免的產品包括印刷電路板零組件、電動機車與天然石墨等。

彭博資訊報導，USTR表示，400種獲得關稅豁免的產品中，將讓約一半產品豁免到期終止。當局還表示，164項豁免將延長到明年5月。所有原定於本月底到期的豁免都將延長至6月14日，為不再獲得豁免的產品提供過渡期。

這代表特定中國進口品將繼續免徵進口關稅，包括飼養動物的機器、直流馬達、血壓監測儀以及專為未連接網路的空調或暖氣系統設計的恆溫器。其他還包括兒童安全座椅、某些類型的背包以及某些類型的蟹肉。

USTR表示，有些豁免將延長至2025年5月31日，以支持將供應鏈轉移出中國的努力，或在中國境外產品供應仍然有限的情況下提供額外時間。

USTR表示，其中102項商品因為公眾沒有提出要求延長豁免，所以沒有延期。對於其他產品，公眾意見未能顯示延長豁免將有助於採購擺脫中國，或者未能證明無法從中國以外的來源獲得進口。

將恢復徵收關稅的產品類別包括車庫門開啟器、機車用開關、印刷電路板零組件、電動機車、天然石墨以及一系列行李袋和斜背包。

前總統川普 政府於2018、2019年對中國進口品加徵關稅。現任總統拜登以安全考量為由，保留多數關稅，增加禁止出口先進半導體及其製造設備的新限制。

此前，拜登政府宣布，自今年8月1日起，對中國進口電動車的關稅提高三倍，並對一系列中國進口商品加徵關稅，包括晶片、鋰電池、光伏電池和關鍵礦產等，這些措施在2024年至2026年期間逐步生效。

「紐約時報」分析指出，在21世紀的前20年裡，美國商店貨架上的許多消費品變得更便宜。來自中國和其他新興經濟體的進口浪潮幫助壓低了電玩遊戲機、T恤、餐桌、家用電器等產品的成本。這些進口產品使一些美國工廠倒閉，100多萬工人失去了工作。但這一時代已經結束。

現在民主、共和兩黨都競相切斷與中國的聯繫。議員們對中國的勞工行為、竊取外國企業的智慧財產權，以及為產量遠超中國消費者購買力的工廠提供慷慨補貼等問題，採取了越來越強硬的立場。目前還不清楚這些政治激勵會帶來什麼樣的決策新時代：拜登式的戰略產業政策，川普向更加自給自足的國內經濟轉型，抑或完全不同的東西。