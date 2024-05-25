北京秀肌肉 台股平靜 居民處變不驚：仍得工作賺錢

解放軍24日第二天環台演習，但台灣2300萬人民的生活依舊，沒有明顯的憂慮跡象。圖為遊客24日搭船前往金門大膽島遊覽。(歐新社)

中國解放軍24日第二天環台灣島舉行演習，回應台總統賴清德 的就職演說，「懲罰」台灣，但島上一些居民接受路透採訪表示，儘管北京文攻武嚇，自己的日子還將照常過下去；台灣股市幾乎不受中國軍演影響，23日台灣加權指數漲0.3%，24日小跌0.2%。

中國國營媒體報導，解放軍在台灣以東海域模擬飛彈打擊，戰機攜帶實彈升空，測試控制台灣關鍵領域的「奪權」能力。

但台灣2300萬人民的生活依舊，沒有明顯的憂慮跡象；台灣人民數十年來早已習慣中國的威嚇。

報導引述高雄輪胎行老闆陳相恩(音譯)表示，中國軍演真的「不影響我們的日常生活。我們仍得工作賺錢」。66歲的陳相恩表示，從小到大皆如此，意味台灣人民已習慣中國的威脅，這次環台軍演也屬「恫嚇伎倆」，是北京向賴清德「秀軍力」；中國說了那麼多次，但沒有任何實際行動，假如中國真要拿下台灣，早就動手了。

台灣媒體也報導中國軍演，但焦點大多放在立法院外的持續抗議，不讓反對黨推動立法改革，以及立委們在議場偶爾發生的打架。

台北計程車司機莊君松（音譯）表示，沒覺得有什麼好害怕的，假如中國真攻擊台灣，台灣別無辦法，只有應對，但台灣人還是有膽量，用飛彈反擊回去。

台股 目前處於史上高點，幾乎不受中國演習影響。世界晶圓代工龍頭、輝達主要供應商的台積電也來到史上新高。兆豐國際投顧公司副總經理黃國偉表示，中國軍演有短期心理影響，但不會扭轉台股長期向上的走勢。

新加坡華僑銀行(OCBC)投資 策略執行董事曼農(Vasu Menon)表示，投資人不認為台海兩岸緊張會有任何急劇升高態勢。他表示，過去幾年中國對台軍演已變成常態，讓投資人對軍演也變得無感。