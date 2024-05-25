台防長：中共武力施壓 意圖將台海內海化

解放軍23．24日連續兩天對台發動「聯合利劍」軍演，中華民國國防部長顧立雄(左一)表示，此次應對中共軍演的過程可看出，對方意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化。中為總統賴清德。(中央社)

中國解放軍 23．24日連續兩天對台發動「聯合利劍」軍演，中華民國總統賴清德 總統24日與國防部長顧立雄視訊會議，了解國軍針對中國軍演的應處措施。賴清德表示，他和國軍都全程掌握解放軍的動態，也有立即且適切的應處，確保國家與國人安全無虞，國人可以安心。顧立雄則表示，此次應對中共軍 演的過程可看出，對方意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化。

賴清德透過臉書表示，他24日上午與顧立雄進行視訊會議，聽取顧立雄、參謀總長梅家樹和國軍聯合作戰指揮中心的即時簡報，賴清德表示，「確保台海的安全穩定、守護台灣的自由民主，是我們一貫的國防目標」；他和國軍都全程掌握共軍的動態，也有立即且適切的應處，確保國家與國人安全無虞，他要請國人全力支持國軍；「我們的團結合作與一致對外，就是對國軍最大的支持」。

國防部長顧立雄24日赴國軍聯合作戰指揮中心視導，指出中共軍演是意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化，凸顯霸道本質，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，應處得宜。

解放軍23．24日連續兩天對台發動「聯合利劍」軍演，中華民國國防部長顧立雄(左一)表示，此次應對中共軍演的過程可看出，對方意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化。左二為總統賴清德。(中央社)

國軍媒體「軍聞社」報導指出，顧立雄當天在參謀總長梅家樹上將及相關聯參陪同，赴國軍聯合作戰指揮中心，聽取任務簡報，要求持續落實聯合情監偵作爲，嚴密掌握敵情、有效對應。

顧立雄表示，國軍官兵在梅家樹等各級幹部的領導下，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，充分掌握敵情、應處得宜，也證明對方的挑釁行為，才是破壞區域和平穩定的肇因。

會議中，顧立雄也對所有官兵的付出表達肯定，期勉大家共同努力，持續綿密掌握敵情，反敵認知作戰；並結合狀況戮力戰備訓練，提升整體戰力，共同確保國家安全。

針對解放軍圍台軍演，台灣行政院長卓榮泰表示，「槍砲彈藥只是惡意挑釁，民主自由才是普世價值」。他希望各部會相關單位針對惡意挑釁提高注意力，嚴加確保往來航空器安全，讓人民安心。