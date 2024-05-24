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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

國殤日假期出遊 交通20年來最忙 1天300萬人搭機

記者張聲肇／綜合報導
估計將有4380萬國人在長周末出遊，24日即有300萬人次搭機。（美聯社）
估計將有4380萬國人在長周末出遊，24日即有300萬人次搭機。（美聯社）

美國汽車協會(AAA)估計，23日至27日的國殤日長周末將有4380萬人出遊 ，僅次於2005年的4400萬人，形成近20年來交通最忙碌的國殤日假期。最熱門的旅遊目的地則是拉斯維加斯、紐約和洛杉磯

AAA估計的是離家至少50哩的出遊人數，聯邦運輸安全局則預估，光是24日一天，搭機經過安全檢查的人數就可能超過300萬。

多數人仍開車出遊。AAA估計，國殤日假期開車出遊人數將逾3800萬，住都會區的人最好23日或24日一大早出門，26日和27日則避開下午3點到7點的交通尖峰時段。

國殤日長周末出遊，24日即有300萬人次搭機，交通20年最忙。（美聯社）
國殤日長周末出遊，24日即有300萬人次搭機，交通20年最忙。（美聯社）

各航空公司也預期今夏運載破紀錄的人次。航空業協會估計，6月1日到8月31日，搭機出遊人次將達2.71億，打破去年夏季創下的2.55億紀錄。

美聯社說，儘管民調顯示美國人很擔心經濟及國家走向，但他們熱切想出遊的心情，由上述各 項預估數字可知。過去兩年機票大漲的趨勢緩和了下來，也是美國人遊興大增的原因。

政府公布的統計數字顯示，機票比去年便宜了6%，旅館住宿費也小跌了0.4%，租車費則下滑10%。AAA說，汽油價格全國平均每加侖3.6元，比去年略漲6分錢。

網路旅行社Trivago執行長湯瑪斯(Johannes Thomas)說，物價雖已過高峰期，仍遠高於新冠疫情之前，消費者的感受很深，這點由提早訂房訂票、縮短旅程、縮減服務（住三星旅館，不再搶訂五星飯店）可知。

在緬因州當保姆和鋼琴老師的夏斯特(Catey Schast)就說，波士頓到達拉斯的往返機票如今要386元，「雖不嚇人」，仍比過去回德州看家人票價200元至300元高出不少。

根據旅遊預訂網站Skyscanner，國殤日周末美國最熱門的三個旅遊目的地，仍是大家最愛的傳統景點：拉斯維加斯、紐約和洛杉磯。 最熱門的國外旅遊城市則為倫敦和東京。

20年來交通最忙碌的國殤日假期，估計將有4380萬國人出遊。（美聯社）
20年來交通最忙碌的國殤日假期，估計將有4380萬國人出遊。（美聯社）

不少出遊民眾自創縮減支出的辦法，例如把工作結合到出遊行程中。

波士頓居民哈妥(Lauren Hartle)的職業是替乾淨能源新創公司覓資。她說，「我已大致適應了不正常時段出遠門，搭深夜起飛的班機出行，清晨一大早上班，待一地的時間拉長些，或遠距工作。」

她22日搭機赴達拉斯開會，打算到北卡州參加家族聚會，盡量把活動安排在離家近一點的地方，可以搭火車就不搭飛機。

洛杉磯 波士頓 租車

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