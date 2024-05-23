大學校長難當 耶魯、哈佛等名校空缺難找人

美國現在的校長難當，還得面臨多重政治風險。圖為哈佛前校長蓋伊因學生反猶言論在國會作證，之後因抄襲論文事件下台。（美聯社）

近日美國大學領導層的動盪引起關注，校園反猶太 主義引發一系列爭議，在日益兩極化的環境中，大學校長的工作變得更加複雜，幾間知名大學的校長紛紛辭職或面臨下台的壓力，而尋找新校長人選的工作也變得更加困難。

北卡羅來納大學系統前校長瑪格麗特·斯佩林斯(Margaret Spellings)說：「高等教育總是會有些事情發生，即使是在狀況良好的時候，這些工作也很困難。」尤其在當前，校園是「美國公共廣場的前線。」

耶魯和洛杉磯加大的校長即將卸職，去年12月以來，康乃爾、哈佛和賓州大學均突然宣布校長下台。上周蘇諾瑪加州州大校長李明東因處理學生抗議不當而退休 。

在今日，即使是頂尖的校長工作，吸引力也不如從前，校長面臨示威、政客質疑、人身攻擊和無止盡的審查等挑戰。

美國教育理事會(American Council on Education)一項2022年的調查發現，現任校長通常比過去資歷更淺，但超過半數的校長預計在五年內卸任；過去一年在麻州，58間私立學校的校長職位中有12個空缺。

但並非所有學校都急著填補空缺，面臨政治和財務壓力，大學董事會似乎對風險更加敏感，近期尋找校長人選也變得更嚴格，廣泛的背景調查和新的抄襲檢查可能導致數十小時的審查。

前柏克萊加州大學 校長杜寧凱(Nicholas B. Dirks)指出，過去並不會做抄襲檢查，但自從去年冬季哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)捲入反猶太爭議及論文抄襲醜聞而辭職後，抄襲檢查變得愈來愈普遍。

高等教育資深人員表示，目前，謹慎的理事會可能更傾向提拔大學內部人士，而不是在新進人員身上賭一把。

理事會也願意長期保留臨時校長職位，例如任職康乃爾大學校長7年的波拉克(Martha Pollack)本月宣布將於6月退休，校方表示將延遲尋找接替她的人選，至少延遲15個月。

一些可能的校長人選也和校方一樣謹慎，杜寧凱表示，他曾聽說校長候選人名單縮水，儘管校長職位待遇良好，但候選人仍會仔細考慮這一職位的隱藏缺點。