歐洲3國承認巴勒斯坦 歐盟國家料跟進 促孤立以色列結束戰爭

聯合國現已有143國承認巴勒斯坦為國家，挪威、西班牙、愛爾蘭三國也將在28日承認，顯示西方國家對中東情勢的態度位移。（美聯社）

西班牙、愛爾蘭和挪威三國在22日表示，將於5月28日承認巴勒斯坦 為國家，這是巴勒斯坦在國際社會對以色列 發動攻擊，造成加薩走廊平民人數的傷亡和人道主義危機感到憤怒的情況下，朝努力已久的建國願望邁出一大步。

歐盟 兩國和挪威，幾乎同時做出的決定，很可能會為其他歐盟國家承認巴勒斯坦為國家帶來動力，並促使聯合國進一步採取行動，加深對以色列的孤立。

目前，歐盟27國中有七個成員國正式承認巴勒斯坦為國家。其中有五個是在1988年宣布承認的前東歐集團國家，而賽普勒斯(Cyprus)也是在1988年加入歐盟前，宣布承認；瑞典則是於2014年宣布承認。

歐盟成員國捷克共和國(Czech Republic)表示，獨立前所屬的前捷克斯洛伐克(Czechoslovakia)於1988年的承認，不適用於現代捷克共和國。斯洛伐克(Slovakia)外交部則指出，雙方在斯洛伐克於1992-93年獨立後皆確認他們承認巴勒斯坦為國家，且巴勒斯坦自2006年以來，就在首都布拉第斯拉瓦(Bratislava)設有大使館。

歐盟成員國馬爾他(Malta)和斯洛維尼亞((Slovenia)則表示，可能會效仿，但不會立即跟進。

儘管歐盟國家和挪威，不會承認現有國家，只承認建國的可能性，但這作法的象徵性意義，仍大幅幫助提升巴勒斯坦在國際間的地位，並能對以色列進一步施壓，要求以色列結束戰爭，展開談判。西班牙、愛爾蘭、馬爾他和斯洛維尼亞領導人在3月皆表示正在考慮承認巴勒斯坦為國家，並認為這做法對結束戰爭能有「積極貢獻」。

而在有約190個代表國的聯合國中，則已有143個國家承認巴勒斯坦為國家。隨著以色列與哈瑪斯(Hamas)的戰事進入第八個月，以色列所面臨的外交壓力也越來越大；而5月11日的聯合國大會，則是以大幅優勢的票數，通過授與巴勒斯坦新權力與特權，凸顯了國際社會進一步對巴勒斯坦成為正式成為會員國的支持。