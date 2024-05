下險棋？英相蘇納克宣布7/4提前大選 英王允解散國會

英國首相蘇納克22日在唐寧街10號前冒著雨無預警宣布提前解散國會,7月4日全面改選,被視為一招險棋。(美聯社)

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)22日宣布7月4日提前舉行大選,並說英國人將能在這次選舉當中決定未來。不過,一般預料,蘇納克所屬的保守黨執政14年之後,這回恐將敗給在野黨工黨。

保守黨多項民調 落後 恐敗給工黨

過去幾個月,各界對蘇納克何時宣布國會重選揣測紛紛。44歲的蘇納克22日站在唐寧街(Downing Street)首相官邸門外淋著雨做出宣布。舉行選舉的時間則比外界預期提早數個月,媒體報導認為蘇納克下了一步險棋,因為保守黨在多項民調中支持度都落後工黨。

蘇納克表示,他已向查理國王報告取得同意,將解散國會,提前改選。

由於官邸外圍有抗議人士聚集並大聲播放前任英相布萊爾(Tony Blair)時期的工黨競選歌曲「Things Can Only Get Better」,蘇納克對媒體發表談話時高聲說出擔任首相及財政大臣期間的施政成果。他說:「現在是英國選擇未來的時刻,決定是否想以我們獲得的進展為基礎繼續發展,還是要冒險回到原點,充滿不確定。」

蘇納克說:「未來幾周,我將為爭取每一票而奮鬥,我將贏得大家的信任,我也會向大家證明,唯有在我領導下的保守黨政府,才不會讓我們辛苦賺來的經濟穩定變得岌岌可危。」

工黨黨魁施凱爾回應 僅強調「改變」

由施凱爾領導的工黨,有機會擊敗執政14年的保守黨,施凱爾強調經濟是重點,但即使執政也不會重返歐盟。(美聯社)

將工黨路線從偏左轉向中間的工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)對蘇納克宣布發表回應聲明時僅強調一詞:「改變」(change)。

施凱爾在兩面英國國旗前對選民發表聲明說:「在7月4日這天,你們將可以做出選擇,大家將可以一起阻止亂象,我們可以翻篇,我們可以開始重建英國,改變我們的國家。」

路透社報導,保守黨不但在多項民調當中支持度落後工黨,蘇納克在黨內也頗受孤立,越來越仰賴少數幕僚為即將到來的激烈選舉提供建議;但蘇納克似乎認為,通膨降低、經濟出現近3年來最快成長等經濟利多消息,使得現在成為大膽冒險的最佳時機,向選民正式亮出打算在新任期推動的施政計畫。

22日稍後,蘇納克在倫敦東部展覽中心舉行的造勢活動上對支持群眾說:「工黨想讓大家以為選舉還沒開始就結束了。」他表示,英國人民將讓工黨知道並不喜歡被視為理所當然。