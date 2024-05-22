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北京向美抗議 王毅重話再批賴清德：背叛民族令人不齒

特派記者廖士鋒、記者陳宥菘／綜合報導
北京方面對台灣新任總統賴清德的就職演說加強批評力道。圖為賴清德21日出席海外僑胞慶賀茶會。(記者曾原信／攝影)
北京方面對台灣新任總統賴清德的就職演說加強批評力道。圖為賴清德21日出席海外僑胞慶賀茶會。(記者曾原信／攝影)

經過一天，北京方面對台灣新任總統賴清德的就職演說加強批評力道。中共政治局委員、中央外辦主任王毅第二度對此發言，批評賴清德「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，強調所有「台獨」分裂分子「都將被釘在歷史的恥辱柱上」。

對於美國國務卿布林肯發表聲明祝賀賴清德，中國外交部發言人汪文斌則批美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，要求美方停止虛化、掏空一個中國原則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中共官媒21日也重話批評賴清德，新華社稱賴總統的談話是包裝台獨，公然宣揚「兩國論」，並指在台獨道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文。中共中央機關報人民日報罕見以四版全版回應賴就職演說，批評賴「販賣『兩國論』」。

中國國台辦發言人陳斌華則稱，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀，「完全是民進黨當局所造成的」，「台灣地區領導人」為此附加「雙邊對等」前提，「哪裡有促進兩岸交流交往的真心實意」？

國台辦以陳斌華答記者問、「具體闡述」賴總統相關談話的名義，以書面作上述表示，是國台辦第二度回應賴總統就職演說。與中國外交部長王毅近日直接點名「賴清德」之名批判不同的是，這篇書面新聞稿仍以「台灣地區領導人」稱呼賴總統。

在這篇回應中，陳斌華仍然聲稱，「台灣地區領導人」昨天的講話「通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，台獨立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂主權獨立、兩岸互不隸屬、台灣住民自決等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動台灣問題國際化，繼續倚外謀獨、以武謀獨，可謂是一篇徹頭徹尾的『台獨自白』。這充分證明，其是島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者」。

陳斌華宣稱，「台灣地區領導人」在講話中，「刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱『中華民國台灣是一個主權獨立的國家』、『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』、『台灣是我們國家的名稱』。這是在『販賣兩國論、搞台獨正名』，表明其上任伊始就迫不及待露出台獨真面目，態度極為猖狂，主張更加激進」。

賴清德 中共 中華民國

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