台梵關係大考驗 梵蒂岡：盼在中國設常駐代表

賴清德總統就職次日，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林就公開表達，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。（路透）

台灣新任總統賴清德才上任，中華民國 與歐洲唯一邦交國梵蒂岡的關係立即出現考驗。路透21日報導，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）表示，教廷希望在中國設立常設辦事處。路透稱，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。

路透：中梵關係重大升級

教廷21日舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，罕見地邀請多位高階中國主教與會，包括中國主教沈斌。教宗方濟各 （Pope Francis）透過視訊致詞時強調，當前中國天主教已與羅馬教會「共融」，羅馬天主教到中國是傳福音不是殖民。

教廷21日舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，除罕見邀請多位高階中國主教親自與會，教宗方濟各致詞時也強調，當前中國天主教已與羅馬教會「共融」。(美聯社)

方濟各還稱，天主教會在中國取得了進步，「通過不可預見的道路，經歷了許多考驗」。

路透稱，梵蒂岡和共產中國之間的關係歷來令人擔憂，但方濟各以2018年具里程碑意義的主教任命協議為基礎，將實現兩國關係正常化作為首要任務。出席本次會議的上海主教沈斌在任命前並未與教廷協商，但教廷事後還是追認。

教廷希望在中穩定存在

方濟各的副手帕羅林表示，「我們長期以來一直希望能夠在中國擁有穩定的存在。」他補充說，梵蒂岡可以考慮為此制定新的外交方案。

梵蒂岡去年獲准在越南派駐教宗常駐代表，越南是另一個與梵蒂岡沒有外交關係的共產國家。帕羅林建議中國特使可能會採用不同的頭銜。

「（它的）形式可以不同，我們不要只專注於一種方式」，帕羅林說，梵蒂岡對由中國共產黨控制的中國主教團的承認也在議程上，並且是「正在進行的工作」。

賴清德520曾見教廷特使

梵諦岡是中華民國目前在歐洲唯一的邦交國，在520之後，教廷與台灣的邦交再受矚目。圖為教廷駐菲律賓大使布朗總主教（左）20日代表教宗向台灣新任總統賴清德（右）祝賀。（中央社）

中華民國新任總統賴清德20日下午才在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見教廷特使駐菲律賓大使布朗（Charles John Brown）總主教，感謝布朗總主教以教宗特使身分，參加他與副總統蕭美琴的就職典禮。

中華民國目前有12個邦交國，教廷則是在歐洲唯一的邦交國。

據中央社報導，賴總統說，這幾年來，台灣及梵蒂岡持續透過各層級的相互訪問，增進彼此的情誼。為回應教宗方濟各對於國際人道救援的呼籲，台灣近年來承擔起更多的責任，和教廷攜手投入人道慈善的工作，為國際社會做出更多貢獻。

方濟各去年9月曾訪問蒙古國，由於天主教在蒙古國的影響力極為有限，部分分析人士當時就猜測，方濟各或許是想借出訪的機會，尋求讓蒙古國成為梵蒂岡與中國和俄羅斯溝通的「中間人」。

值得注意的是，當時在專機飛越中國領空時，方濟各曾向中國人民傳達祝福，並表達了對團結、和平的希望。

中國外交部發言人汪文斌對此回應稱，梵方的祝福體現了友好和善意。近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，中方願繼續與梵方相向而行，進行建設性對話，增進理解，積累互信，推進雙方關係改善進程。

路透報導，中國有1000至1200萬天主教徒，由於中國共產黨一直堅持要具有「中國化」的天主教，使雙方關係一直無法突破。教廷21日的說法，則引起保守派天主教的抨擊。

中國社會科學院世界宗教研究所所長鄭曉筠肯定方濟各對中國的接觸，並表示宗教自由在中國得到充分保障。