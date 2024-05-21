我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

觀察站／「兩國論」警鈴響 美國是放手過關 還是按兵不動？

華盛頓記者張文馨
前總統蔡英文（右二）、新任總統賴清德（右三）20日在總統府內完成交接。 （圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
前總統蔡英文（右二）、新任總統賴清德（右三）20日在總統府內完成交接。 （圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德總統就職演說看來初步在美國眼裡過了關，他說出了美國想聽到的關鍵字，對於台灣內部拉響「兩國論」警鈴的氛圍，美方按兵不動，是自信還是天真？

到目前為止，多數外媒以賴總統承諾維持穩定為焦點，報導賴的就職演說，華爾街日報直接以沒有新意破題，路透和金融時報認為賴對北京傳遞善意；美國國務院使用歡迎字眼，定調賴的演說過了關。

當詢問國務院如何評價賴清德的就職演說，以及進一步追問賴清德在演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國務院願意給予總體評價，至於躲在就職演說中的爭議點，美方迴避以對。

就美國政府處理美中台關係而言，這層「模糊」並不陌生，不放大賴清德就職演說的每一個字，既代表美國保留政策迴旋的空間，以及足以在事發後出手擺平問題的自信，而這樣的做法歷經過檢驗。

前總統陳水扁初上台時在兩岸展現務實與彈性，白宮曾讚陳的「四不一沒有」就職演說對兩岸復談而言務實且具建設性；當陳兩度在大選前夕打公投牌（2004年防禦性公投、2008年入聯公投），踩到美國的「一個中國」政策紅線，遭美方直接判定為改變現狀；美國以強力嚇阻來度過這段美台關係在1979年以來的最糟糕時刻。

這股自信放到今天，美中國力的逼近不容忽視，美國早已無法靠單邊威懾來控制局勢；若美國無法應對愈發專斷的北京，無法平衡兩岸敏感的局勢，就只是天真。

基於華府和台北的當前關係，拜登政府對賴清德的路線應該是「信任且需要核實」，觀察賴要如何兌現「維持現狀」的承諾，會不會過度消費華府對台灣的好感與支持，進而威脅美中大局，動搖華府苦苦維持的現狀。

拜登和習近平各自有各自的難題，拜登在國內面臨共和黨與前總統川普的強力挑戰，中國面對經濟發展停滯和關鍵供應鏈斷鏈的衝擊，加上外交及軍事領導階層無預警換血，凸顯從中國到共產黨內部處處是地雷。

賴就職演說的挑戰還沒有完全落幕，北京可能直接施壓台灣，或者施壓美國，美中在拜習會後恢復的若干互動和互信，隨時能被拿來作為北京箝制華府的工具，說到底還是要打壓台獨空間；哪個利害關係人在此時把局勢往戰爭邊緣推，誰就是「豬隊友」。

賴清德 華府 國務院

上一則

回應賴清德就職演說 美國務院：「歡迎」台海維持現狀

下一則

川普律師質問 封口費案證人柯恩認偷川普公司數萬元

延伸閱讀

賴清德上任 NHK：日本尋求「外交努力」確保台海和平與穩定

賴清德上任 NHK：日本尋求「外交努力」確保台海和平與穩定
環時指賴清德就職演說是「台獨自白書」 台灣將付出高昂代價

環時指賴清德就職演說是「台獨自白書」 台灣將付出高昂代價
ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批「離譜」

ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批「離譜」
ICC尋求對內唐亞胡發出逮捕令 拜登抨擊無法接受

ICC尋求對內唐亞胡發出逮捕令 拜登抨擊無法接受

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
斯洛伐克總理費科15日傳遭槍擊，事後現場一人被逮捕。路透

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

2024-05-15 13:01
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘