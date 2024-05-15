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全國連鎖零售商 今年已關3200店 較去年暴增24%

編譯周芳苑／綜合報導
全美零售商店今年關門數量激增，關店最多的前三名是Family Dollar關閉620個門市、Rue21關閉543個門市、99 Cents Only Stores關371個門市。(歐新社)
全美零售商店今年關門數量激增，關店最多的前三名是Family Dollar關閉620個門市、Rue21關閉543個門市、99 Cents Only Stores關371個門市。(歐新社)

通貨膨脹居高不下，阻退消費者購物意願，並導致企業大量破產，全美零售商店今年關門數量激增；零售數據供應商CoreSight調查發現，連鎖零售商今年到目前為止已關閉近3200家實體店面。

關門數量較去年同期大增24%。分析顯示，雖有些零售商計畫今年擴張，但主要連鎖業者宣布的開店數量較去年同期減少4%。

關店數量最大的前三名依序是Family Dollar關閉620個門市、Rue21關閉543個門市、99 Cents Only Stores關371個門市。

99 Cents Only Stores關371個門市。(美聯社)
99 Cents Only Stores關371個門市。(美聯社)

零售業經營不善歸因於消費者習慣改變、零售商管理困境和破產；管理出問題的業者主要包括連鎖藥商 Rite Aid 以及服飾業者 Rue21等公司。折扣商店「一元樹」(Dollar Tree) 今年稍早宣布，由於通膨對顧客造成影響、入店行竊事件增加，2024 年計畫關閉旗下600多家Family Dollar門市，造成巨大殺傷力，關門的商店數量最多。

GlobalData主管桑德斯(Neil Saunders)說，許多倒閉的商店是陷入困境好一陣子的破產連鎖店，例如Rite Aid 和 Rue21；Family Dollar等零售業者則淘汰表現不佳的門市以因應困境。

桑德斯補充說，儘管消費支出保持穩健，但仍有隱憂，零售業者想方設法確保財務狀況良好以因應挑戰，紛紛力行優質化。實體零售業者也全力迎戰亞馬遜(Amazon)等線上對手的競爭。

有些零售商策略有誤，例如上個月申請破產的服飾業者Express，桑德斯分析，這家以職場時尚聞名的服飾業者在疫情掀起居家工作風潮後未全力因應進行調整，已宣布關閉500家門市中的100家。

密西根大學(University of Michigan)公布的5月消費者信心指數降至67.4，創2021年中以來最大單月跌幅。專家稱，由於通膨居高不下、預期經濟成長趨緩，信心下降。

即便如此，仍有些零售商計畫開設數百家新店。一元樹的競爭對手Dollar General今年將新增800多家門市，是今年新開店零售商的榜首，其次是便利商店 7-11，計畫今年全美新設270多家門市，排名第三的是折扣店 Five Below，計畫開設 227 家門市。

零售商店關門數量激增，但仍有些零售商計畫開設數百家新店；Dollar Gener...
零售商店關門數量激增，但仍有些零售商計畫開設數百家新店；Dollar General今年將新增800多家門市，是今年新開店榜首。(美聯社)

零售商 破產 零售業

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