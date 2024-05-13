美對以色列發表最嚴厲批評 布林肯：以軍致無辜平民傷亡 動亂將蔓延

國務卿布林肯12日代表美國對以色列發表最強烈的批評，明指以色列已造成無辜百姓的生命損失，而且可能引起持久動亂。（路透）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)接受兩家電視媒體訪問，針對以色列 在加薩 發動的軍事行動，發表拜登政府至今以來最嚴厲的批評，指稱以軍的攻擊「造成無辜平民慘重傷亡」，不但未能消滅哈馬斯(Hamas)，還可能導致動亂蔓延。

布林肯12日分別接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目以及國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目的訪問。

重建加薩未獲以國回應

美聯社報導，布林肯受訪時強調美國主張以軍應該「撤離加薩」，同時寄望以色列結束軍事行動後，對加薩地區提出妥善安全的治理方案，並強調：「為加薩制定穩健安全的治理重建計畫，美國與阿拉伯多個國家已協商數周，但尚未接獲以色列提出的方案，我們也需要他們的努力。」

布林肯還表示，以色列宣稱拉法尚有哈瑪斯四個營地，隨著以軍攻擊行動前進有100萬平民聚集的拉法，以軍行動「可能取得初步成果」，也可能對平民帶來「嚴重傷害」，而且未能解決「我們想要解決的問題，即確保哈馬斯無法再掌控加薩」。

以色列再擴大疏散令，又有30萬巴勒斯坦人逃離拉法市，顯示以色列準備加大攻勢。（路透） 以色列再擴大疏散令，又有30萬巴勒斯坦人逃離拉法市，安置難民的帳篷區環境雜亂，面臨人道危機。（路透）

中東親密盟友承擔動盪

布林肯表示，哈馬斯在加薩部分地區重新崛起，加上以軍在加薩南部城市拉法(Rafah)展開的「大規模行動」，可能讓中東親密盟友「承擔動盪不安的責任」，他憂心忡忡表示：「哈馬斯留下的武裝軍備可能被他人接手發動叛亂，或是哈瑪斯撤離後，陷入動盪不安的無政府真空狀況，結果哈馬斯可能重新崛起，我們一直與以色列商討更好的方式，以維持加薩的長治久安。」

以軍動武不符合人道法

布林肯也首次針對拜登政府向國會提交的最新調查報告，作出回應：「在使用武器時必須考量對兒童與平民造成的傷害，在某些情況下，我們可以合理推論，以色列軍事行動不符國際人道法(International humanitarian law，IHL)。」並強調會造成「無辜平民慘重傷亡」。

根據報導，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)12日與以色列國家安全委員會主席哈尼比(Tzachi Hanegbi)通話，表達對於以軍在拉法進行的軍事行動的憂心，雙方商討替代方案以確保哈馬斯在「加薩他處」被擊敗，同時哈尼比也證實「以色列對美國的憂慮，審慎視之」。