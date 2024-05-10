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中國以「反制裴洛西訪台」為由拒收遣返移民 助長偷渡潮

編譯中心／綜合9日電
由於中國不願接回其公民，美國也無法強迫中國接受，使得偷渡美國的中國人反而有了留在美國的「捷徑」。圖為剛入境美國的中國走線人，在營地內尋找聚集地。（記者陳開／攝影）
由於中國不願接回其公民，美國也無法強迫中國接受，使得偷渡美國的中國人反而有了留在美國的「捷徑」。圖為剛入境美國的中國走線人，在營地內尋找聚集地。（記者陳開／攝影）

中國曾於2022年8月5日以反對時任美國國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣為由，宣布八項反制美國的措施，其中暫停遣返非法移民的合作，是措施之一。據哥倫比亞廣播公司 (CBS) 「60分鐘」節目引述移民海關執法局數據顯示，自2022年至少有3萬6000名中國公民被美國法院下令離境；但由於中國不願接回其公民，美國也無法強迫中國接受。這使得偷渡美國的中國人反而有了留在美國的「捷徑」。

報導說，一些中國居民在非法越境進入美國後，便立刻毀掉能顯示自己身分的一切信息。而中國拒絕接收這些偷渡客的最直接理由，就是美國沒有提供這些人的合法身分信息，無法提供證據證明他們是中國公民，在程序上中國無法接收。

分析人士指出，中國拒絕與美國合作，接收被遣返的中國人，也是2023年以來中國走線客偷渡美國人數大爆發的原因之一，因為他們認為一旦進入美國，就可以無限滯留，不用擔心被遣返回中國。事實上只要中國願意合作，對於無法核實身分的非法移民，也是可以遣返的，中國只要花精力去核實身分就能解決。

「紐約時報」指出，其他國家若拒絕接收本國被遣返的公民，美國通常會採取系列手段施壓，以促使這些國家合作，包括暫停對其提供的援助款項，或運用相似的經濟和政治影響力。

但這些措施對中國並不具說服力，因為北京獲得的美國援助相對較少。隨著中美關係惡化，非法移民並不是中國的首要關切。

歐巴馬時期主管領事事務的助理國務卿龐德(Michele Thoren Bond)表示：「他們就是直截了當地拒絕承認這個人是中國人。像中國這樣密切記錄和監控公民的國家，不可能沒有每個公民的照片，這種說法當然不可信。」

華府「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)高級研究員奇什蒂(Muzaffar Chishti)認為，只要這種不容易被送回出生國的情況持續，偷渡潮就不會緩解，因為這代表「如果你成功抵達美國，那麼你更有可能能夠留下來。因此絕對值得冒這種風險」。

非法移民 遣返 偷渡客

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