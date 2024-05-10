走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美中領導人去年11月在加州舉行峰會後，雙方開始重建關係、擴大接觸；與此同時，美中共同驅逐並遣返 的非法滯美中國移民的合作關係，也悄悄恢復了。

拜習會後 雙方擴大接觸

根據中國外交部本周發給美聯社的聲明，北京稱其「願與美方在移民執法領域保持對話與合作」，並接受被美國驅逐出境且經核實為中國國籍的人士。

美國國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）四月在眾院 預算聽證會表示，他已與中國對口單位「接觸」，確保中國開始接受遣返航班，讓「我們可以處罰那些非法滯留美國的中國移民」。

非法入境美國的中國移民數量遽增。圖為去年進入德州邊境的中國無證移民。（美聯社）

去年3.7萬中國移民遭捕

2022年8月時任美國眾院議長裴洛西訪台後，美中關係跌入低谷，遣返作業合作隨即叫停。此後，從墨西哥非法入境美國的中國移民數量遽增。美國邊境官員去年在南部邊境逮捕逾3萬7000名中國公民，是前一年數量的10倍。隨著美國總統選舉到來，雙方因移民問題引發的緊張局勢也進一步加劇。

3月已有遣返包機抵瀋陽

美聯社報導，目前不清楚雙方何時開始恢復了有關遣返作業的合作關係。但追蹤遣返航班的倡議組織「邊境見證人」(Witness at the Border)卡特賴特（Thomas Cartwright）表示，一架載有少量被驅逐出境者的包機3月30日降落在中國瀋陽。卡特賴特說，該組織尚未發現其他飛往中國的航班，但部分移民有可能經由商業航班遣返。

3月30日航班載有被驅逐的中國移民人數一定很少，因為該班機座位數通常只有14人。但它仍被視為北京和華府在驅逐出境議題上再次合作的跡象。

美中雙方是在去年11月拜登總統在加州會見中國國家主席習近平之際，同意重啟兩軍會談和合作打擊芬太尼（fentanyl）；有關氣候變遷對話則已先行恢復。

美國邊境巡邏隊逮捕的中國移民人數去年12月達到頂峰，2024年前三個月開始呈現下降趨勢。