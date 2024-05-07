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哈瑪斯接受停火後 以色列仍空襲拉法：協議存嚴重缺陷

編譯俞仲慈／綜合報導
在哈瑪斯提出同意埃及與卡達居間協調的停戰協議後幾小時，以色列仍對加薩拉法市發動攻擊。（美聯社）
在哈瑪斯提出同意埃及與卡達居間協調的停戰協議後幾小時，以色列仍對加薩拉法市發動攻擊。（美聯社）

針對持續七個月之久的以哈(Israel-Hamas)戰爭，哈瑪斯表達願意接受埃及與卡達居中斡旋的新停火協議，不過以色列認為未達目標，不願妥協，因此軍方仍鎖定加薩南部的拉法(Rafah)，進行大規模空襲行動。

華爾街日報(WSJ)報導，以色列軍方宣布，「鎖定拉法東部哈瑪斯恐怖目標進行針對性的打擊」，在此之前數小時，以軍已經警告數萬名巴勒斯坦人在攻擊行動前盡速撤離該區。

以鎖定哈武裝營施壓

在此同時，由埃及和卡達斡旋的新停火協議，包括停止軍事行動、以軍撤軍，以及用加薩人質換取以色列境內的巴勒斯坦囚犯。哈瑪斯6日表示願意接受這個協議，但幾個小時後以色列仍發動攻擊。

哈瑪斯6日稍早宣布接受埃及和卡達提議的停戰協議，在加薩的巴勒斯坦人歡呼慶祝，以為...
哈瑪斯6日稍早宣布接受埃及和卡達提議的停戰協議，在加薩的巴勒斯坦人歡呼慶祝，以為和平到來；沒想到幾小時後，以色列仍對拉法市發動攻擊。（美聯社）

以色列戰時內閣閣員甘茲(Benny Gantz)指出，哈瑪斯停火協議「存在嚴重缺陷」而且與「不符合目前為止的討論內容」，因此以色列總理辦公室表示，戰時內閣決定繼續「在拉法行動，向哈瑪斯施加軍事壓力，以推動釋放人質並實現戰爭的其他目標」。

WSJ引述以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)指出，6日襲擊拉法地區50個武裝目標，從社群媒體影片顯示，以軍空襲行動導致照明彈、警報聲和煙霧充斥整座城市。

美警告以恐危及平民

以色列表示，需要瓦解位於拉法的哈瑪斯殘餘四個武裝營，以徹底摧毀該組織攻擊以色列的能力，美國政府視哈瑪斯為恐怖組織，但拜登總統也警告以軍，對拉法發動攻勢恐危及更多巴勒斯坦平民生命。

白宮官員透露，拜登6日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)針對拉法行動交換意見，並「重申美國對拉法的明確立場」。

哈尋阿拉伯國家支持

另一方面，哈瑪斯政治領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)致電伊朗外長艾密拉多拉安(Hossein Amir-Abdollahian)和土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)，尋求阿拉伯國家支持，以便向以色列施壓；巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)也呼籲國際社會要求以色列接受停火協議。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)拒絕說明協議具體內容，以及以色列當局接受的可能性，他說：「我們在進行了解，正與該區合作夥伴商討此事。」

內唐亞胡一再堅稱不會接受包括永久停戰的任何停火協議，但6日晚間，全國各地有數千人齊聲呼籲達成停火協議，耶路撒冷(Jerusalem)約有上百人在內唐亞胡住家附近抗議遊行，高舉布條：「你們雙手沾滿鮮血」

以色列軍方6日命令加薩南部拉法市居民撤離，幾小時後即對拉法再度發動攻擊。（路透）
以色列軍方6日命令加薩南部拉法市居民撤離，幾小時後即對拉法再度發動攻擊。（路透）

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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