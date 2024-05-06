中國走線客2天近500人被捕 超過2021中客非法入境總和

一群來自中國，尋求政治庇護的中國走線客4月28日越過墨西哥國境後進入美國加州聖地牙哥附近的Jacumba Hot Springs，等候被邊界巡邏當局登錄前，因過於飢寒，生火取暖。(路透)

福斯新聞網(Fox News)4日報導，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)消息人士透露，今年5月1、2日兩天裡，邊境巡邏隊(Border Patrol)在聖地牙哥區段每天逮捕到的中國籍走線 客都超過200人，短短兩天之內累計中國無證客 逮捕人數，已經超過2021財政年度(Fiscal Year)美墨邊境所有中國籍無證客的被捕人數。

報導指出，邊境巡邏隊聖地牙哥區段5月1日逮捕了262名中國籍無證移民，5月2日又逮捕223人，兩天總計捉到485名中國走線客。相較之下，2021財政年度整個美墨邊境被補的中國無證客人數為342人。

今年迄今2.42萬走線客被捕

自從2021財政年度以來，中國籍無證客在美墨邊境遭逮捕人數持續增加。2022財政年度累計被捕人數為1970人，2023財政年度有2萬4000多人，2024財政年度迄今已有2萬4200人被捕。

2021年以來走線客增6300%

福斯新聞網上個月報導，中國籍無證客從2021財政年度以來，人數爆增超過6300%。某些中國無證客先前接受福斯新聞訪問時說，闖關非法入境美國是為追求更好的生活。

一名中國走線客今年3月受訪市說：「我英語不太好，在美國人生地不熟，我知道一切都要重新開始。不過，我希望未來能有好日子過，希望孩子能受比較好的教育。我會努力在美國盡快落地生根。」

一群中國走線客4月28日越過墨西哥國境後進入美國加州聖地牙哥附近的Jacumba Hot Springs，等候被邊界巡邏當局登錄 。(路透) 一群中國走線客因太過疲勞睡在草地上。(路透)

議員憂間諜滲透、毒品走私

報導指出，某些國會議員對於中國共產黨可能派間諜滲透以及芬太尼(fentanyl)走私感到憂心，墨西哥毒品集團經常使用中國生產的原料製造芬太尼，然後透過陸路從美墨邊境將走私毒品進入美國。

共和黨籍堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)去年便指出，數起案例紀錄顯示，中國籍人士受到共產黨指使，從事間諜活動，竊取軍事與商業機密。

中國非法移民 擅闖海軍基地

今年稍早，一名中國籍非法移民不顧要求離開的命令，擅自闖入加州一處美國海軍陸戰隊基地之後遭到拘留。事件發生後，海關與邊境保護局強調，非法入境者將面臨司法下場，包括中國無證客在內。

海關與邊境保護局表示，在美國非法居留的個人與家庭，都將根據美國法典第8卷(Title 8)規定遭到驅逐，至少五年禁止再度向美國申請入境，倘若再次非法入境則可能面臨刑事起訴。

報導同時指出，中國不配合美國的驅逐航班，絕大多數中國人都被大批釋放。最近眾院撥款委員會聽證會上，佛羅裡達州共和黨眾議員盧瑟福(John Rutherford)要求移民官員找出被美國驅逐最難遣返的國民，不丹位居榜首，還有柬埔寨。官員指「儘管我們最近與中國取得一些謹慎樂觀進展，我想說正在朝著正確的方向發展那裡的方向。」