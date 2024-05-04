美日菲澳「任務小組」成形 聯手在南海抗中

美日澳菲防長3日在夏威夷舉行會談後的聯合記者會，最左為美國防長奧斯丁。(取自奧斯丁X平台)

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)2日在夏威夷與澳洲 、日本 和菲律賓的防長分別舉行雙邊及多邊會談，確認要深化合作應對中國在南海的行動；美日澳三方聯合聲明重申，強烈反對中方在南海與東海透過武力改變現狀的企圖，強調台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

這是美日菲澳防長第二次舉行聯合會議，這四國上月在南海首次舉行聯合海上軍演。

時代雜誌(TIME)報導，五角大廈官員私下將美日澳菲的新興區域夥伴關係稱為「任務小隊(Squad)」，指這些行動目標在對抗發生在亞洲的脅迫和侵略行動，並增加彼此軍隊的互操作性，在面對衝突時能有更有效的合作。

官員表示，四方小組目標在未來幾個月和幾年內執行更多聯合巡弋，以及這些巡弋能提升軍力。

奧斯丁表示，希望美日菲澳四國能舉行更多海上演習與活動，並向菲律賓提供協調一致的安全援助，來強化互操作性，並幫助菲律賓實現國防現代化的目標。

美菲上月27日首次在南海爭議島礁費信島舉行大型聯合軍演，中國海警船30日在南海朝菲律賓海防隊及漁業局公務船隻噴射強力水柱，中菲衝突再度升高。

奧斯丁說，美國向包含北京在內的所有人明確表示，這類行為不負責任，置菲律賓船員於危險境地，導致人員受傷、財產受損。

美日澳三方聯合聲明表示，強烈反對中華人民共和國在南海及東海，任何透過武力片面改變現狀的企圖，包含在南海採取令人擔憂和破壞穩定的作為，例如不安全的海上及空中遭遇行動，要求海岸警衛隊或民兵採取危險行動，干擾日常作業或探勘活動。

此外，聯合聲明提到，美日澳三國強調台海和平穩定的重要性，並呼籲以和平方式解決兩岸議題。

四國防長包括奧斯丁、日本防衛大臣木原稔、澳洲防長馬勒斯及菲律賓防長鐵歐多洛。

日本共同社報導，會議旨在箝制中國在南海持續做出的脅迫行為。這次是繼去年6月在新加坡舉行首次美日澳菲四方防長會後再度舉行。