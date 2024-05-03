哥大挺巴示威衝擊招生？已有家長、高中生改變志願

自以哈爆發衝突以來，哥倫比亞大學學生持續不斷的抗議示威甚至占領學校大樓的行動，讓一些原本有意入讀哥大的學生卻步。圖為學生在哥大校門口舉牌，要求警察離開校園。(歐新社)

在全美各地大學爆發支持巴勒斯坦及反對以色列抗議活動之際，高中畢業生正申請大學，使得不少家長大為「頭疼」。

儘管申請大學的截止日期很快臨近，然而全國各地大學的校園抗議活動繼續上演，不少家庭也在努力考慮將高中畢業的子女送到哪裡讀大學的問題。

全國高中畢業生目前還只剩下幾天時間，決定秋季入讀的大學並提交申請，其中有不少大學的申請入學期限定在5 月1日前後，這讓2028屆大學畢業生進退兩難。

一名紐約市的18歲高中猶太 裔女生獲得哥倫比亞大學 提早錄取，原計畫入讀，可是她的父母目睹校園內的衝突景象後，決定讓她選擇讀麻州布蘭迪斯大學(Brandeis University)。

這位匿名的猶太裔學生說，「哥大 是我的首選。 我非常想去，但在看到校園裡發生的事情之後，很樂意去讀布蘭迪斯大學，我感到非常高興和安全」。她的母親表示，重新考慮女兒秋季就讀的學校是家庭的決定。

一名協助大學招生的公司負責人多伊(Mimi Doe)向有線電視新聞網(CNN)表示，有些學生重新考慮了去哪裡就讀，特別是原本有意就讀哥倫比亞大學的人。

她說，一名準備進入哥大的學生說，由於抗議活動，最終從理想大學的名單上刪除了哥大。另一位學生說，「猶太裔學生和家長，肯定會在讓學生感到安全的地方作出更明智決定，這不僅僅是猶太家庭，即使非猶太人的家長這樣考慮。」

每年此時，一些學生都會參加「重訪日」，再一次參觀校園，以便在接受錄取通知之前更好地了解生活方式和環境。

但多伊表示，現在不少大學對外來者關閉大門，或對進入招生辦公室的人嚴格篩檢，使得今年的「重訪日」變得更加困難。

她說，自以哈爆發衝突以來，儘管校園內已出現嚴重的政治動盪，但現在的抗議活動，對學生及家長來說更加「刺耳」。許多家長表示不會送孩子去這些大學上學，指學校表現出的仇恨傾向令人作嘔。

哥大拒絕就抗議活動如何影響其秋季入學置評。