挺巴學運／UCLA爆衝突停課1天 哥大示威 警清場逮300人

30日深夜洛杉磯加州大學挺以和挺巴兩派學生發生衝突。（路透）

因以巴戰爭觸發的全美大學學生挺巴勒斯坦 的示威浪潮沒有平息跡象，數以百計聲援巴勒斯坦的示威者於4月30日晚間至5月1日在各地警方的校園清場行動中被捕。爆發激烈衝突的洛杉磯加大 宣布1日停課一天，並取締示威者的營區；紐約哥倫比亞大學則除清場外，也押後部分期末考試。

在洛杉磯加大，兩派示威者30日深夜起衝突，互相毆鬥。支持以色列的示威者將煙花射向支持巴勒斯坦示威者的營地，又製造噪音妨礙他們入睡，由此引發衝突。警員之後介入，分開兩派示威者。加州州長紐森發聲明譴責校園暴力，指言論自由並不包括在校內煽動暴力、破壞公物或其他無法無天的行為。他稱這些肇事者必須為自己的行為負責，包括被刑事起訴、停課或開除。

UCLA立場對立的兩派學生發生衝突，警方介入後才趨平靜。圖為執法人員在營區戒備。（路透）

在紐約，已持續近兩周的哥倫比亞大學挺巴學生運動4月30日夜間告一段落。大量警員當晚進入校園及被抗議者占領的校內建築漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)，逮捕百餘人，並將校園內的抗議者帳篷營地清除。紐約市 長亞當斯(Eric Adams)1日宣布，警方在前晚進入了哥大以及紐約城市學院(The City College of New York)，共逮捕近300人，並繼續強調「有外部勢力」涉入學生運動，但尚未公布具體名單。

根據社群平台和運動交流群內流傳的影像資料，30日當晚，警察進入哥大校園與學生對峙、並將部分拒不撤離的運動參與者帶上警車，還有一隊特警從漢彌爾頓樓的窗戶進入建築並控制占據在其內部的運動者。

紐約市警方表示，自從去年10月7日哈瑪斯發動對以色列的暴力襲擊以來，紐約市警已接到超過2400次抗議活動的報告，其中至少1100起與以巴局勢有關。

亞當斯表示，市警在校園內的清場行動平靜有序，沒發生暴力衝突，也沒有人受傷，並稱當時有國家獨立記者協會(National Independent Journalist)的人員在場，警方自己也留有影像紀錄。

而在麥迪遜威斯康辛大學，聲援巴勒斯坦的示威者1日遭校警拘捕，他們一度留守的帳篷及個人物品也被清走。校方指根據校規及州法律，校園內禁止設立營地。校警表示，行動中拘捕了至少12人，另有四名警員受傷。警員離開後，示威者重新架起帳篷。

據有線電視新聞網(CNN)估計，在4月30日至5月1日的不到24小時內，有至少400名示威者被警方逮捕。

挺巴學運 遍地開花（資料來源／Google Earth、NYT）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點