挺巴學運／哥大示威 被職業的「外部煽動者」滲透？

紐約市長亞當斯(左二)1日與市府首長舉行記者會，宣布警方進入哥大和城市學院兩校校園，共逮捕282人。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 警察局官員指出，哥倫比亞大學(Columbia University)校園裡的反對以色列-哈瑪斯戰爭示威其實遭到滲透，有職業的外部煽動者(outside agitators )介入，在學生之間散播混亂與暴力的種子。

紐約市警局高層官員1日在記者會上指出，與哥大 無關的抗議分子讓校內暴力氣氛不斷升高。

挺巴學運 遍地開花（資料來源／Google Earth、NYT）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)則說：「我知道有人會說『絕大多數抗議者都是學生』，然而，如果要在某項行動裡造成影響、主導局勢，不一定非得居多數才辦得到」。

亞當斯表示，將保護紐約市免於受到全球掀起的破壞行動影響。他說，有一股運動正在讓年輕人變得激進，「我不會坐視不管，等到木已成舟才承認問題的存在」。

亞當斯30日晚間在新聞簡報會上說，顯然不是哥大學生的外部份子出現在校園抗議活動裡，已經觸犯哥大校規。他說：「這些人其實另有目的，不是倡議和平或團結，也不允許和平表達聲音。他們到這裡是想製造紛亂與分化」。

他說，示威群眾占領漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)的行動是由與哥大無關的抗議者率領。

30日晚間，紐約警方在哥大逮捕將近300名抗議群眾。亞當斯說，警方仍對逮捕人士進行清查中，確認哪些人是學生，哪些人不是學生。

在哥大參與抗議的學生被警方逮捕。(路透)

紐約市警察局情報與反恐局副主任韋納(Rebecca Weiner)30日指出，某些抗議人士是2011年「占領華爾街」(Occupy Wall Street)運動、2020年明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)「自治區」抗爭或亞特蘭大「廢除警察城」(Stop Cop City)抗議活動的活躍分子。

韋納播放一段兩分鐘目擊影片指出，外部煽動者被拍到對學生面授機宜，講解抗拒逮捕的技巧，還鼓勵學生破壞物品，強化抗議海報以便做為防身盾牌。她指出，攝影機都遭到破壞，破壞理由則只有一個，「這些手段都不是學校裡教的」。

紐約市總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)1日表示，抗議群眾的紮營區30日被拆除之後，如果哥大校方有安全需求，警方可能部署15名至20名員警在校園，確保畢業典禮之前的整體秩序安全。

紐約時報1日報導，據拍攝到的視頻顯示，曾參與占領華爾街運動63歲的莉莎．菲蒂安(Lisa Fithian)出現在哥大漢彌爾頓大樓裡，但30日警方驅離時，她並不在現場。

哥大漢漢彌爾頓大樓被學生占領20小時淨空，大樓門窗受損嚴重。（路透）

學生占領哥大漢漢彌爾頓大樓時，用桌椅堵住大門，現場多有破壞。（路透）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點