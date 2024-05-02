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TikTok中國員工 入境遭CBP盤問與中共關係

編譯陳韻涵／綜合報導
30多名TikTok及中國母公司「字節跳動」的員工在從中國入境美國時，遭聯邦海關與邊境保護局執法人員盤查。(路透)
30多名TikTok及中國母公司「字節跳動」的員工在從中國入境美國時，遭聯邦海關與邊境保護局執法人員盤查。(路透)

30多名短影音平台「抖音」國際版「TikTok」及其中國母公司「字節跳動」(ByteDance)的員工從中國入境美國時，遭聯邦海關與邊境保護局(CBP)執法人員盤問與中國共產黨的關係，以及TikTok如何處理敏感資訊等一系列問題。

富比世(Forbes)引述匿名知情人士說法報導，這些被盤查的TikTok員工來自各單位，包括負責資訊工程和機器學習的職員。

被盤查的對象有許多中國人，他們被CBP的現場行動辦公室(Office of Field Operations)執法人員盤問一系列專業領域的問題，包括他們與中國共產黨是否有關係、字節跳動和TikTok如何運用美國使用者的數據及存取權限、TikTok美國資料中心的位置，以及「德州計畫」(Project Texas)的內容及這些員工實際參與該計畫的情況等。

TikTok於2022年同意實施「德州計畫」來解決美國官員的國家安全擔憂，預計在幾年內花費數十億元將其用戶數據轉移到美國和歐洲伺服器，並引入美國科技巨頭「甲骨文」(Oracle)存儲美國用戶數據和審查其軟體，任命一個由政府批准的三人監督委員會，旨在防範中國施加影響力。

此外，這些員工也被盤問學歷及政治瓜葛等。

CBP發言人表示，「CBP的任務是保護我國邊境，並在入境口岸代表各政府機構，包括州和地方執法機構執法，所有入境美國的國際旅客，包括所有美國公民，都必須接受檢查」。

富比世指出，CBP官員對入境者的盤查，類似共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)今年1月在國會聽證會上對TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)的質詢；當時周受資屢次提醒柯頓，強調他是新加坡人；周受資住在新加坡，並與美國人結婚。

富比世報導指出，TikTok與字節跳動的外國員工已發現，來美工作變得比以往困難；富比世根據內部資料報導，TikTok去年秋季修改內部政策，來美工作旅遊的所有對象，天數限制30天。

拜登總統上周簽署一項法律，要求蘋果(Apple)、Google從應用程式商店下架TikTok，除非字節跳動在未來270天內出售美國業務；對此，TikTok矢言根據憲法第一修正案提起上訴。

美國海關官員對入境的TikTok員工盤查的提問，類似TikTok執行長周受資(圖...
美國海關官員對入境的TikTok員工盤查的提問，類似TikTok執行長周受資(圖)今年初在國會受質詢的內容。(路透)

TikTok CBP 富比世

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