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重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

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挺巴學運／哥大示威關鍵團體「種族隔離撤資組織」

編譯莊瑞萌／綜合30日電
哥大學生示威活動是由2016年成立的哥大種族隔離撤資號召，該組織宣稱由100個以上學生團體組成。圖為挺巴反以的示威學生，占領校內大樓後手拉手禁止人員進出。（歐新社）
哥大學生示威活動是由2016年成立的哥大種族隔離撤資號召，該組織宣稱由100個以上學生團體組成。圖為挺巴反以的示威學生，占領校內大樓後手拉手禁止人員進出。（歐新社）

美國大學因以色列與巴勒斯坦戰爭而爆發示威活動，路透社(Reuters)列出多位與示威活動發展相關的關鍵人物與團體。

支持以巴雙方陣營以及校方、政治人物、教職員與學生的回應讓各大學校園掀起波瀾，也讓美國社會產生分歧。哥大學生示威活動是由2016年成立的哥大種族隔離撤資(Columbia University Apartheid Divest)號召，該組織宣稱由100個以上學生團體組成。

哥大學生在營地發起穆斯林和猶太教的祈禱活動，部分學生人透過演說譴責以色列和猶太復國主義(Zionism)並讚揚巴勒斯坦的武裝抵抗。該組織負責與校方的主要談判人是哈利勒(Mahmoud Khalil)，目前他也是該校國際公共事務學院碩二生。

其他還包括猶太人和平之聲(Jewish Voice for Peace)與巴勒斯坦正義學生組織(Student for Justice in Palestine)哥大分會。這兩個有數十年歷史的反猶太復國主義倡導團體反對以色列的軍事占領，其在全國的分會在其他校園的抗議活動中也發揮了關鍵作用。不過，哥大在去年11月認定兩組織發動違反學校規定的抗議活動，暫停其活動，對此，紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)與學生則向校方提出告訴。

去年7月開始擔任哥大校長的埃及裔莎菲克(Nemat Minouche Shafik)，今年4月曾被傳喚到眾院教育和勞工委員會(House Committee on Education and the Workforce)就校園疑似出現反猶太主義進行作證。她告訴議員說，「我對於我們當中部分人的行為與我們的價值觀不一致感到痛心。」隔天她便授權紐約警察進入校園清除抗議營地。

眾院委員會與小組委員會就校園爆發學生抗議活動已舉辦至少4場聽證會及活動，當中關鍵人物是紐約州眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik)。去年底，賓大校長馬季爾(Liz Magill)和哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)在該委員會提出的證詞受到外界批評後辭職，當時在面對史黛芬妮克關於呼籲對猶太人進行種族滅絕是否會違反學校霸凌和騷擾行為準則問題時，兩人都拒絕給出明確的「是」「否」答案。

至於在南加州大學(University of Southern California)主修生物醫學工程的塔巴蘇姆(Asna Tabassum)曾被選為畢業生代表，身為穆斯林以及來自南亞的她在Instagram上貼了支持巴勒斯坦人網頁的連結，4月15日學校以安全為由，不讓她在畢業典禮上發表致詞。對此，塔巴蘇姆回應說，「我對這個決定感到震驚，也深感失望，學校屈服於一場刻意打壓我想法的仇恨運動之下」。

猶太 哥大 巴勒斯坦

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