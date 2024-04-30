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挺巴學運／哥大下最後通牒 期限後拒撤離學生遭停學處分

記者顏伶如／綜合報導
哥大校方29日下令，最後時限當天下午2時，反以反猶挺巴的示威學生要拔營撤退，否則嚴重校規處理。圖為到下午2時前，示威學生仍無撤離跡象。(美聯社)
哥大校方29日下令，最後時限當天下午2時，反以反猶挺巴的示威學生要拔營撤退，否則嚴重校規處理。圖為到下午2時前，示威學生仍無撤離跡象。(美聯社)

身處全國反以挺巴的校園學生運動中心，哥倫比亞大學(Columbia University)校方29日宣布，下午2時期限過後已對仍未撤離紮營示威區的學生祭出停學(suspend)處分。

哥大主管盼兩面討好

紐約時報分析，從懲處動作可以看出哥大主管希望兩面討好的拿捏為難，一方面要避免警察入校逮捕紮營抗議的學生，另一方面則要堅守立場，要求抗議行動必須畫下句點。

哥大下達29日下午2時限時撤離的最後通牒，學生為了阻止拆除帳篷的行動，紮營區裡的抗議學生渡過緊張的下午，抗議區周圍則有數百群眾予以支持。不過，到了下午4時，還是沒有警方拆除行動的跡象，絕大多數抗議者紛紛離開，營區裡僅留下數十名抗議學生，帳篷約有80頂。

十多名身穿橘黃兩色安全背心的哥大教職人員待在抗議區外圍，其中幾人表示，打算在現場留守過夜，確保學生抗議權利獲得保障。

希望畢業典禮前落幕

報導指出，哥大似乎希望紮營抗議的行動能在5月15日畢業典禮之前自行逐漸落幕，不要用強制手段加以驅逐，因為行政主管擔心驅離行動恐將引發更多抗議。

哥大表示，對於某些抗議學生的身分已經完成確認，但還沒有對所有紮營區的學生確認身分。報導指出，哥大可能透過電郵，對於期限過後仍未離開抗議區的學生發出停學通知。

哥倫比亞大學發言人張本恩(Ben Chang)說：「我們已經開始對學生做出停學處分，這是確保校園安全的下一個階段措施之一。」

哥大表示，只有29日下午2時過後仍留在紮營區的抗議學生將面臨立即停學(immediate suspension)處分，不是29日下午參加抗議及為紮營學生表達支持的數百人都將遭到停學。

學生稱訴求未獲讓步

紐約時報報導，截至29日晚間為止，抗議學生放話不會離開。紮營區抗議學生代表波拉特(Sueda Polat)29日下午對媒體表示，學生抗議訴求包括要求學校與跟以色列占領加薩有關的企業切割，但迄今校方並未做出重大讓步。她說，哥大已停止與抗議學生協商，因此紮營區裡的學生不會離開，除非遭到武力強行驅離。

她說：「我們被要求離開，但這並不符合學生的意願。」她表示：「我們不會屈服學校的壓力，我們是根據學生自己的意願而行動」

19歲哥大工程系學生安德森(Frances Anderson)說，沒有參加抗議是因為學生訴求已被外界扭曲。

哥倫比亞大學限抗議學生在29日下午2時撤離，否則停學處分，哥大晚間已開始處分不服...
哥倫比亞大學限抗議學生在29日下午2時撤離，否則停學處分，哥大晚間已開始處分不服從的學生。圖為哥大校長莎菲克。（美聯社）

哥大 紐約時報 哥倫比亞大學

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