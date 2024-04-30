挺巴學運／批以=反猶？許諾穩定的民主黨政治危機

這波學生運動也掀起批評以色列難道就等於反猶太人的辯論。（路透）

以哈戰爭爆發近七個月，全國大學校園出現批以反猶浪潮，也揭露民主黨 內新出現的緊張，如何在保護言論自由、支持加薩民眾，同時兼顧一些猶太 裔美國人對反猶太主義的疑慮，取得平衡；但這些示威可能暑假暫時消失，秋季開學後恢復，無論如何，答案在中東，要看以色列 與巴勒斯坦的局面演變。

紐約時報報導，由紐約、洛杉磯，到亞特蘭大、奧斯汀，不僅已有零星衝突發生，警方是否介入也高度保留，而這些抗議也在民主黨內部崛起為新的衝突點。

本學年最後幾天，全國校園動蕩的光景上演，這個時刻對許諾穩定、正常而贏得近幾次選舉的民主黨帶來政治危機，想在秋天繼續控制政府，面臨艱鉅戰役。

民主黨資深策士席納(Dan Sena)表示，真正的問題在：民主黨能不能再次把自己形塑成穩定掌舵的一方？目前事態造出全國紊亂如此，要想辦到比較困難。

自從哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，以國反擊據說已殺害超過3萬人以來，美國對以政策，在左派爭論得特別明顯。

大多數民主黨表示，他們支持言論自由，譴責反猶太言行，但目前以哈戰爭很棘手，互相衝突的歷史敘述充斥，要想區別理直氣壯批評以色列，與反猶太主義，變得很困難，目前在校園更來到火熱。

對一些曾造訪學生帳篷城、參加示威的國會議員們而言，學運代表校園活躍的悠久傳統，而且學生的言論自由岌岌可危。

但是對其他民主黨人，一些猶太學生描述受到恫嚇及騷擾的案例，更能界定當下這場校園運動。

目前這些緊張以哥倫比亞大學最為明顯，該校已變成抗議運動的中心點，但也是其他雜因雜果的焦點。

同時，一些共和黨人試圖把整個民主黨打成極端派，太露骨地迎合常春藤名校抗議者們的關心事項。但共和黨人如前眾議員史帝夫．伊色列(Steve Israel)表示，這起學運到11月還會不會這麼強大，目前言之過早。

他表示，校園到夏季一般就沒人，本命題的能量可能消散，真正的問題在秋季開學還會不會延燒下去，而答案不在美國，要看中東。