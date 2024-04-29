挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

以哈戰爭發生至今，已經造成3萬4000多人死亡，引發全美多所大學校園反以反猶的學生抗議活動，各校當局也祭出鐵腕，逮捕滋事的抗議學生；如今被捕學生面臨助學金被取消、刑事起訴、成績受影響、不能畢業、學生簽證 取消等未來難題，紛紛要求校方大赦。

美聯社29日報導，4月18日當天，哥倫比亞大學(Columbia University)大三學生瑪麗安·阿爾萬(Maryam Alwan)與其他抗議者在校內遭到紐約警方逮捕，被拘留數小時後獲釋返家。

哥大 50人遭驅逐校園

不料隔天收到校方電子郵件，告知參與抗議活動而被捕的學生受到「勒令停學」處分，即日起不得進入校園和教室，連網路活動也無法參加，甚至被禁止進入學校餐廳，讓阿爾萬難以接受：「感覺非常的反烏托邦。」

報導指出，過去10天來，包括耶魯(Yale University)、南加大(University of Southern California)、范德堡大學(Vanderbilt University)和明尼蘇達大學(University of Minnesota)等校累計有數百名學生被捕、勒令停學與緩刑，甚至極少數被校方開除學籍。

根據學生訪談以及哥大校報「哥倫比亞觀察家」(Columbia Spectator)報導，哥大的巴納德女子學院(Barnard College)對遭到逮捕的50多名學生採停課處分，並驅逐出校園和學生宿舍。

達協議撤銷停學處分

不過26日巴納德學院宣布和學生達成協議，恢復「幾乎所有人」的校園訪視權，但沒有說明具體人數，僅表示所有撤銷停學處分的學生同意遵守校規，但仍會被留校察看。

巴納德學院和哥大100多名教職員上周譴責校方逮捕學生，並要求撤銷停學處分，哥大發言人張班恩(Ben Chang，音譯)表示，校方仍持續與抗議學生進行談判並強調：「我們有我們的要求，他們有他們的。」

協助哥大學生對校方投訴的律師塞納特(Radhika Sainath)表示，被勒令停學的外籍學生最擔心失去學生簽證，並指責哥大對於化解巴勒斯坦 學生歧視問題做得不夠，他說：「懲罰程度不但嚴苛，而且感覺過度冷酷無情。」

上周耶魯校園一場抗議活動，有40多名學生被捕，包括應屆畢業生伯克黑德-莫頓(Craig Birckhead-Morton)在內，他擔心被提交紀律處置，無法取得畢業文憑，影響申請研究所的錄取機率，他說：「校方全力漠視我們，也不告訴我們接下來有什麼事。」

范德堡開除學生掀議

至於范德堡大學是全美唯一將抗議學生開除的大學，該校150多名教授發給校長迪邁爾(Daniel Diermeier)一封公開信，抨擊校方鎮壓學生「過度且具懲罰性」。