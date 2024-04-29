挺巴學運／4大學200人被捕 多數抗議學生已獲釋
聲援巴勒斯坦的抗議行動持－續在全美多所大學校園延燒，官員指出，東北大學(Northeastern University)、亞利桑納州立大學(Arizona State University)、印地安納大學(Indiana University)以及聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)27日累計有200多名抗議人士被捕。
紐約時報報導，從4月18日紐約市警察局強制清空哥倫比亞大學(Columbia University)校園內的帳篷抗議區以來，全美各地校園反以反猶挺巴抗議行動已經導致800多人被捕。絕大多數抗議學生被捕後，多已獲釋。
聖路易華盛頓大學發表聲明指出，27日有100名抗議人士被捕，校園已於27日晚間進入封鎖。代表綠黨(Green Party)角逐2024年大選的候選人史坦(Jill Stein)是被捕人士之一。史坦競選團隊說，除了史坦之外，競選總幹事與多名助理都一起遭到逮捕。
抗議學生27日稍早在波士頓市東北大學百年圓廣場(Centennial Common)紮營，百餘名抗議人士連續幾日在廣場聚集，無視校方要求離開的勸告。麻州州警27日破曉時分抵達紮營地點，以束帶塑膠手銬(zip-tie handcuffs)逮捕示威群眾，多個帳篷遭到拆除。
麻州州警表示，這次行動共有102名抗議者被捕。紐約時報報導，被捕名單中有多少學生目前並不清楚，但校方表示，出示學生證的抗議人士後來都獲得釋放。
東北大學發言人紐尤爾(Renata Nyul)說，校園裡的抗議活動遭到「專業的組織份子滲透」之後，開始喊出充滿敵意的反猶太口號，例如「殺死猶太人」等，已經逾越分寸。
參加抗議的東北大學大二學生克勞戴爾(Alina Caudle)指出，示威訴求是學校應該公布投資項目，並與在加薩衝突中支持以色列的企業斷絕往來。
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