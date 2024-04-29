挺巴學運／4大學200人被捕 多數抗議學生已獲釋

紐約市哥倫比亞大學校園內的反以反猶挺巴的示威學生，在校園內繼續紮營抗爭。(美聯社)

聲援巴勒斯坦的抗議行動持－續在全美多所大學校園延燒，官員指出，東北大學 (Northeastern University)、亞利桑納州立大學(Arizona State University)、印地安納大學(Indiana University)以及聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)27日累計有200多名抗議人士被捕。

紐約時報 報導，從4月18日紐約市警察局強制清空哥倫比亞大學(Columbia University)校園內的帳篷抗議區以來，全美各地校園反以反猶挺巴抗議行動已經導致800多人被捕。絕大多數抗議學生被捕後，多已獲釋。

聖路易華盛頓大學發表聲明指出，27日有100名抗議人士被捕，校園已於27日晚間進入封鎖。代表綠黨(Green Party)角逐2024年大選的候選人史坦(Jill Stein)是被捕人士之一。史坦競選團隊說，除了史坦之外，競選總幹事與多名助理都一起遭到逮捕。

綠黨的總統候選人吉兒．史坦(右)等民意代表27日在聖路易市華盛頓大學校園內參加示威學生的反以反猶挺巴的抗議活動。(美聯社)

抗議學生27日稍早在波士頓市東北大學百年圓廣場(Centennial Common)紮營，百餘名抗議人士連續幾日在廣場聚集，無視校方要求離開的勸告。麻州 州警27日破曉時分抵達紮營地點，以束帶塑膠手銬(zip-tie handcuffs)逮捕示威群眾，多個帳篷遭到拆除。

麻州州警表示，這次行動共有102名抗議者被捕。紐約時報報導，被捕名單中有多少學生目前並不清楚，但校方表示，出示學生證的抗議人士後來都獲得釋放。

東北大學發言人紐尤爾(Renata Nyul)說，校園裡的抗議活動遭到「專業的組織份子滲透」之後，開始喊出充滿敵意的反猶太口號，例如「殺死猶太人」等，已經逾越分寸。

參加抗議的東北大學大二學生克勞戴爾(Alina Caudle)指出，示威訴求是學校應該公布投資項目，並與在加薩衝突中支持以色列的企業斷絕往來。