挺巴學運／緊張升溫 學生棄「常春藤」轉向南方名校？

穆斯林社團人士與反猶反以挺巴的示威學生28日在喬治華盛頓大學校園裡祈禱。(美聯社)

眼見常春藤 盟校緊張局勢升溫和反以色列聲浪高漲，愈來愈多學生選擇放棄東北常春藤名校，將目光和選擇轉向南方的避風港。

每日郵報28日報導，愈來愈多的學生都因為更好的價值觀、更多的自由、較悠閒的氛圍，以及更有安全感和較無需為種族主義感到擔憂等理由，而將意願轉向，像是在北卡羅來納州的依隆大學(Elon University)、南卡羅來納州的克萊蒙森大學(Clemson University)或佛羅里達州的邁阿密大學(University of Miami)，遠離著名的東北常春藤盟校。

對像卡茨(Scott Katz)這樣的猶太 學生來說，近期在哥倫比亞等大學校園爆發且不斷惡化的反猶太主義和反以色列示威活動，更堅定了他註冊北卡依隆大學的選擇。

卡茨表示，反猶太主義浪潮席捲全國校園，尤其是像史丹福(Stanford)和柏克萊(Berkeley)等精英大學，但依隆大學卻沒有這問題；卡茨告訴「自由新聞業」(The Free Press)，他在寧靜的校園內找到一絲平靜。

依隆大學是全國唯二，因其保護猶太學生免受仇恨政策，而獲得反誹謗聯盟(Anti-Defamation League，ADL)A級評價的大學之一；ADL指出，依隆大學沒有任何「嚴重反猶太主義和反猶太復國主義事件」，以及「反猶太復國主義惡意學生團體」。

披著以色列國旗的抗議人士28日在喬治華盛頓大學校園內，獨自一人進行反抗議。(美聯社)

新冠封城時 南方較開心

新冠肺炎的封城措施，也讓一些學生家長，決定改考慮選擇南方學校。

一位未來大學生的父親格雷澤 (Larry Glazer)告訴「自由新聞業」：「新冠疫情封城期間，北方的孩子都很不開心；南方的大學提供了不同的東西。我兒子和他朋友會在TikTok上，看到這些大學生去看足球、辦派對並過著自己的生活。這的確有所影響」。

另外，也有不少學生開始質疑起這些常春藤盟校的教育價值；耶魯大學 (Yale)校友凱托弗 (Julie Ketover)就是其中一人。

「我不知道常春藤的教育價值是否還跟以前一樣了。很多人總是會問我：『你還會再次選擇耶魯嗎？』，」凱托弗表示，「我會，我很愛耶魯。但以前去念一所非常好的學校是代表了什麼的，但如今卻意義不大了；我與招募組織中的客戶合作，對他們來說，你大學念那裡真的不重要了，只要拿到學位，這就夠了」。