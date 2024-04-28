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視頻喊「猶太復國主義者不該活著」 學生遭哥大禁入

編譯廖振堯／綜合27日電
哥倫比亞大學學生抗議領袖因發出影片稱「猶太復國主義者不該活著」，被校方禁入校園。他26日已為此視頻道歉。(取自X平台)
哥倫比亞大學學生抗議領袖因發出影片稱「猶太復國主義者不該活著」，被校方禁入校園。他26日已為此視頻道歉。(取自X平台)

以哈戰爭爆發半年多來，許多學生在全國各地校園組織支持巴勒斯坦、反以色列的抗議活動，言詞和活動愈趨激烈。最先爆發學運的哥倫比亞大學已被支持巴勒斯坦的學生占領抗議，該校發言人26日證實已禁止曾揚言「猶太復國主義者不配存在世上」的學生抗議領袖詹姆斯(Khymani James)進入校園。

國會山莊報(The Hill)報導，詹姆斯為哥大三年級學生，也是「哥倫比亞大學種族隔離撤資」團體(CUAD)的成員，自稱是目前學生占領校園組織的發言人。

詹姆斯曾在1月貼出一段影片稱「猶太復國主義者不該無風無雨地活著，他們甚至不配活著…就像我們同樣樂意接受納粹主義者不配活著、法西斯分子不配活著、種族主義者不配活著，猶太復國主義者不該生活在這世上。」更說「人們該慶幸我沒有出去殺光猶太復國主義者」。

當時詹姆斯就因為屢屢在社群媒體上發表過激言論而被學校約談，在其他貼文中他寫道「我(跟猶太復國主義者)戰鬥不是只為了傷害他們、或分出勝負，我戰鬥是為了殺人」。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)26日再度嚴厲批評詹姆斯1月的發言，稱這些言論「危險且駭人聽聞」，不僅令人噁心且應該敲響警鐘，即提倡殺害猶太人是件可怕的事，「拜登總統已經明確表示，暴力言論、仇恨言論和反猶太主義言論在美國沒有任何立足之地，他將永遠反對這些言論」。

貝茨21日發聲明譴責，稱雖然每個美國民眾都有權利和平抗議，但呼籲「針對猶太學生和社區的暴力和人身恐嚇」是公然的反猶太主義，既不合理且危險，這在任何大學校園乃至美國任何地方都絕對沒有容身之處。

詹姆斯26日為自己的激烈言論道歉，並在X平台(前推特)上發文表示他過往的發言是錯誤的，但同時也希望大家了解話語的前因後果，而非極右派煽動者挖出幾個月前一個沒有上下文的剪輯影片。

猶太 巴勒斯坦 哥倫比亞大學

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