校園反以色列抗議 紅、藍州長軟硬有別

針對大學發生反以色列抗議活動，德州共和黨籍州長艾伯特動員州警進入奧斯汀德州大學逮捕50多名學生，事後在X平台發文強調：「德州絕不容忍反猶太主義。」(美聯社)

全美各地大學校園發生反以色列抗議活動，不但讓校方左右為難，就連紅州和藍州的民選官員的處理方式也截然不同。

根據國會山莊報(The Hill)報導，針對哥倫比亞和耶魯等大學發生反以色列抗議活動，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在社群平台X發文表示：「因為校方太軟弱，不敢採取任何行動，抗議學生得以占領校園，放任暴徒騷擾猶太師生。」他並提出警告：「如果你在佛州大學敢這樣做，你就會被退學。」

稍早之前，德州共和黨 籍州長艾伯特(Greg Abbott)動員州警進入奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)逮捕50多名學生，事後在X發文強調：「這些抗議者應該被關進監獄，德州絕不容忍反猶太主義。」

相較於共和黨州長的強悍立場，民主黨 執政州態度開放，紐約州表明不會動員國民衛隊和哥倫比亞(Columbia)大學抗議學生談判，州長霍楚(Kathy Hochul)表示：「我認為目前沒必要，但如果紐約市警局致電表示需要支援，我們會隨時提供協助。」

當南加大(USC)校園有90多人被捕後，民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)強調在維護抗議權的同時也要確保過程和平；他說：「我們非常謹慎並全力採取適當方式處理此問題。」

華府智庫「傳統基金會」( Heritage Foundation)教育政策中心(Center for Education Policy)資深研究員格林(Jay Greene)表示：「整體而言，對於抗議營區，紅州比藍州先採取驅離行動，但我認為校園政治氛圍應由大學領導人決定。」

而且校方若不聽命於州長，恐面臨董事會任命、高層聘用等方式的變相懲罰，格林直言：「雖然州長不能採取直接行動，但還是可以影響大學領導人的決定，尤其是公立大學。」

雖然有共和黨人辯稱向大學施壓，只是為化解反猶太主義，不過民主黨政治策略家史洛夫(Kaivan Shroff)看法不同；他說：「我認為部分紅州希望看到這場危機升級，他們認為這是拜登總統的問題，他們將此危機視為一場政治勝利。」