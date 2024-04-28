不論溫斯坦定罪與否 職場性騷「基線已重設」

因強暴罪正在服刑的前電影業大亨溫斯坦，在紐約終審法院推翻他的罪刑後，27日住進紐約市表維醫院，將作一系列身體檢查。(美聯社)

前好萊塢 製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)25日在紐約的性犯罪定罪被推翻，曼哈頓地區檢察官有意重新起訴。紐約時報 分析指出，溫斯坦的行徑及其巨大影響力，本質上是關於「工作」，他的最重大罪行永遠無法在刑事法庭上衡量。但無論溫斯坦定罪與否，曾在溫斯坦案中挺身而出的女性，已留下寶貴遺產：職場性別權力結構已經改變，性騷擾 不再被容忍。

紐時指出，許多挺身指控溫斯坦的性虐待受害者對於他的定罪被推翻深感震驚和憤怒，但刑事定罪從來都不是衡量溫斯坦罪行的最終標準。西北大學法學教授圖爾克海默 (Deborah Tuerkheimer) 表示：「其中有很多故事和職涯損失有關，沒有任何刑事補救措施可以彌補。」

據指控者稱，溫斯坦在幕後以最黑暗的方式形塑新人的職業生涯。近百項對溫斯坦的指控從騷擾到強姦不等，它們幾乎都循著相同情節：年輕女演員或新手助理剛到任第一個月，甚至是第一天上班。

溫斯坦的標準劇本是承諾給予她們職業回報，藉此引誘她們。例如，前演員鄧寧 (Dawn Dunning)說，她抵達酒店房間參加所謂的工作會議時，溫斯坦向她提供三部電影合約，條件是她要和他3P。

多年來，溫斯坦用成名女性名號誘使下一個女性就範；許多人為了飯碗而保持沉默，擔心說出來自己會被「毀滅」。這是溫斯坦案在任何刑事法庭都不可能解決的部分。性騷擾不屬於刑事犯罪，刑事司法系統的建立也不是為了彌補某人職涯抱負的毀壞。

儘管工作損失很難究責，但溫斯坦案確實產生獨特的道德力量，有助凝聚有關工作場所標準的強大新共識。以前在工作場所不時發生的性騷擾常被容忍，現在這種行為被合理化的情況少很多。現在許多好萊塢高層製作電影電視節目時，會在片場配備「親密協調員」，以防不當行為；騷擾調查也備受新聞報導關注。

過去七年，美國近一半的州通過了與懲處不當性行為有關的法律，加強對工人的保護、限制秘密和解、讓索賠更容易。圖爾克海默說：「規範已經改變。基線已經重設。」

無論溫斯坦刑事法庭如何發展，那些挺身而出的女性已留下遺產：任何人都不該在工作中面對來自老闆的性壓力。