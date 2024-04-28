83起龍捲風襲擊中部5州 數百屋受損 預計德州至五大湖還有強烈風暴

龍捲風襲擊中部五個州，數百棟房屋受損，民眾撤離。圖為內布拉斯加州受災情形。（美聯社）

惡劣天氣26日肆虐中心地帶，5個州收到83個龍捲風 報告，主要發生於內布拉斯加和愛阿華州 ，連日的龍捲風到27日仍持續不停，預計從德州至五大湖區都會有強烈風暴。

從德州至愛阿華州，六個州的部分地區發布龍捲風警報，警報範圍可能稍微向東擴展。

27日德州、奧克拉荷馬、堪薩斯、密蘇里州 部分地區的風險等級為5級中的4級，風暴預計下午和晚上再度於全國大片區域爆發，有可能出現強烈的長軌龍捲風、直徑達3吋的超大冰雹，以及風速達每小時80哩(mph)的雷暴。

龍捲風襲擊中部五個州，數百棟房屋受損，民眾撤離。（路透） 龍捲風襲擊中部五個州，數百棟房屋受損，民眾撤離。圖為內布拉斯加州受災情形。（路透

除了數十件龍捲風報告外，26日還出現33件破壞性強風報告，以及60次大型冰雹報告。

26日惡劣天氣侵襲愛阿華州波特瓦特米郡(Pottawattamie County)，造成四人受傷，約120棟建築受損。

明登市(Minden)是受創最慘重的區域，天然氣和電力已經中斷，並且發布晚間10時的宵禁。

州長雷諾茲(Kim Reynolds)、波特瓦特米郡、明登市均已宣布進入緊急狀態。

根據通報，內布拉斯加東部也遭遇嚴重損害，包括道格拉斯郡(Douglas County)，26日奧馬哈(Omaha)地區有數百間房屋受損，導致1萬戶斷電。受影響最嚴重的區域是該市西部的埃爾克霍恩(Elkhorn)。

根據美聯社報導，截至26日晚，已有多人受傷，無死亡報告。

奧馬哈市消防局長凱西·玻斯曼(Kathy Bossman)表示，緊急救援人員挨家挨戶搜查受創最嚴重的區域，以幫助受困居民。

北部的更多風暴將在晚間穿過堪薩斯州東部和密蘇里州西部，27日晚間部分風暴將覆蓋愛阿華州，最北可能到達威斯康辛州、密西根州。

28日威脅減輕，但仍有可能出現破壞性強風、大型冰雹和一些龍捲風，範圍從德州奧斯汀至愛阿華州達文波特(Davenport)，包括路易斯安那州什里夫波特(Shreveport)、阿肯色州小岩城(Little Rock)、密蘇里州堪薩斯城、聖路易斯(St. Louis)。

另外需注意，可能會有嚴重水災，尤其是奧克拉荷馬州中部和東部、堪薩斯州東部，以及密蘇里州西部，可能會有3至5吋的降雨量。