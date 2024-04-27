俄電子展商機龐大 參展中企遠超過去 不受美制裁影響

新聞周刊26日報導，中國企業雖然遭到美國制裁，與俄羅斯合作依然擁有龐大商機。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)26日報導，中國企業雖然遭到美國制裁，與俄羅斯 合作依然擁有龐大商機，以「俄羅斯國際電子展」(ExpoElectronica)為例，今年參加的中國廠商數量明顯超越過去幾年。

布林肯 訪中雖一再要求中國不要提供俄羅斯支援，但俄國總統普亭 已排定5月訪中與習近平會晤，顯示中俄關係穩固。

「俄羅斯國際電子展」是俄羅斯最先進產業向政府決策機構爭取承包契約的年度盛會，合作項目包括安全、軍事領域。本月稍早在莫斯科登場的2024年「俄羅斯國際電子展」，共有代表369家俄羅斯科技公司的業界領袖出席，參展中國廠商卻有348家。

相較之下，2021年「俄羅斯國際電子展」參展中國企業與香港企業只有8家，2022年有57家，到了2023年則有119家。

報導分析，中國廠商積極參與「俄羅斯國際電子展」，是北京在俄羅斯經濟擴大足跡的另一個跡象，尤其是在先進科技領域。自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，受到西方國家制裁影響，俄羅斯企業取得先進技術的困難度升高。

新聞周刊報導，參加今年「俄羅斯國際電子展」的中國廠商當中，至少3家因為協助俄羅斯突破國際貿易封鎖，已被列入美國制裁名單。

根據財政部紀錄，愛瑪芯科技(IMAXChip Technology)2023年12月遭到美國制裁，違規事由是「多次出貨先進電子產品到俄羅斯」，出貨對象包括遭到制裁的Akrol公司。愛瑪芯是俄羅斯五大外國微電子(microelectrics)的來源之一。

伊奇信電子科技(Izzition E-Technology)由於被俄羅斯政府利用取得電子配件，同樣於2023年12月遭到美國制裁。

信諾電子(Sinno Electronics)因為與俄羅斯國防物資採購機構Radioavtomatika合作，2022年9月就被美國制裁。信諾電子是今年「俄羅斯國際電子展」莫斯科年會的國際贊助商。