布林肯訪中／學者：中美關係是否改善 取決美對台言行

拜登總統日前才簽署包括台灣軍援的國防授權法，王毅見布林肯時要求美國停止武裝台灣。圖為美國M1戰車。（美聯社）

布林肯 結束第二次訪中行程，中國學者評價指出，衡量中美關係是否改善，需關注美方是否會改變對台灣問題的消極言行。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍認為，布林肯此次訪中是一次「延續性」而非「開創性」的訪問。達巍直言，中美雙方此次只是為了防止關係變壞，「但雙邊關係並沒有發生方向性變化」。衡量關係是否改善，仍要看美方在經貿和技術領域的行動，包括是否能取消某些經濟制裁，或是能否改變在台灣問題上的「消極言行」。

另據中國報導雜誌援引復旦大學美國研究中心教授韋宗友分析指，拜登 政府擔心在中國可能在台灣520新任總統就職採取威懾行動，希望通過高層訪問、交流，表達美方擔憂，現階段讓中美關係企穩回升至少要解決三方面問題，包含美國必須真正落實不支持台獨的承諾。

不過，美國日前才通過援台法案，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅表示，「不管布林肯此次訪華嘴上說得多麼好聽，美國菁英階層已經達成打壓中國的共識，美國這次軍事援台等於是越過了中國第一條紅線」。

復旦大學國際問題研究院長兼美國研究中心主任吳心伯26日告訴中央社說，布林肯此行最主要的成果，是中美確定將啟動中美人工智慧 政府間對話，以及雙方將採取措施擴大兩國人文交流。雙方關心的核心議題並沒有取得突破。

中美人工智慧政府間對話首次會議將於數周內舉行，雙方同意討論新興科技帶來的風險及安全關切，以及如何最好地管理它們。

吳心伯說，這次布林肯到訪，總體上就是雙方同意按照拜習舊金山峰會達成的共識繼續推進中美關係，繼續對話、交流。但中方關心的台灣議題、南海問題、美國對中加徵關稅與科技管制等，並未進展；美國關心的俄烏衝突問題、減少中國向俄羅斯提供支持等議題，也沒有取得突破。