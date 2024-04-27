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布林肯訪中／王毅要美支持中國統一、停止部署陸基中導

特派記者廖士鋒／北京報導
中國外長王毅26日會見布林肯時，明確要求美方停止部署陸基中程導彈。(US ARMY)
中國外長王毅26日會見布林肯時，明確要求美方停止部署陸基中程導彈。(US ARMY)

台灣準總統賴清德即將就任之際，美國國務卿布林肯26日在北京與中共政治局委員、外長王毅會談。王毅警告美國不要干涉中國內政，並重申拜習會中要求美國「支持中國和平統一」的說法，此外，也首度要求美國「停止部署陸基中程導彈」，等於為美菲軍事合作畫線。

據中國外交部新聞稿，王毅重申台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，要求美方「不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，兌現拜登總統不支持「台獨」、不支持「兩個中國」、「一中一台」、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，他還要求「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。

王毅表示，他要求美方「不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線」。

他說，當前中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚，中美關係下步如何走，首先要回答好一個根本問題，那就是中美究竟是要做夥伴還是做對手。

對亞太局勢，王毅希望美方「停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益」。雙方並就俄烏、巴以等議題交換看法。

據中方發布，布林肯表示，美方繼續奉行一個中國政策，不支持「台獨」。美方不尋求改變中國體制，無意與中國發生衝突，不尋求與中國脫鉤，不尋求遏制中國發展。美方願同中方一道，在兩國元首舊金山達成共識的基礎上向前走，加強對話溝通，有效管控分歧，避免誤解誤判，推動美中關係穩定發展。

布林肯在其社群媒體「Ｘ」推文稱與王毅進行深入實質的會晤，除了禁毒等共同利益領域，還討論分歧領域，美國國務院的新聞稿透露，布林肯與王毅會談長達五個半小時，布林肯也罕見與中國公安部長王小洪會見，就禁毒執法合作交換意見。

中國外交部官網另刊出王毅近日接受卡達半島新聞網書面採訪全文，王毅文章引用「開羅宣言」指「台灣歸還中國」，並稱聯大2758號決議明確「一個中國原則」，指這一系列具有國際法律效力的文件，鞏固了「台灣是中國不可分割領土」的歷史與法理根基。

南海衝突不斷，也是布林肯此行訪中的關注焦點。圖為美軍在南海執行自由航行權。（美聯...
南海衝突不斷，也是布林肯此行訪中的關注焦點。圖為美軍在南海執行自由航行權。（美聯社）

王毅 布林肯 國務院

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