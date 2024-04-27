布林肯：美5個月內3度要求中勿介選 習近平曾承諾不做

國務卿布林肯。(路透)

國務卿布林肯 （Antony Blinken）26日在北京告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國掌握了中方試圖影響甚或介入美國選舉的證據；美中外交高層互動，從總統、國安顧問到國務卿等級的往來，美方高層官員5個月內至少3度要求北京克制。

美國11月5日將舉行總統和國會議員選舉。

布：確保他們再次聽到

布林肯告訴CNN，他對中國國家主席習近平 重述了拜登 總統去年11月在舊金山峰會所說，要求中方不要介入美國今年的總統選舉，當時習近平承諾北京不會這麼做。

即便有了習近平的保證，布林肯在接受CNN專訪卻說，美國已經看到中方試圖影響甚或介入的證據，美國希望確保這些行動能盡快停止。

「我們會仔細關注中方任何介入我們選舉的行動，而且我們完全不能接受。」布林肯表示，「我想要確保他們再次聽到這項訊息。」

拜習會談及介選首曝光

拜習會談及選舉干預話題並未見諸當時的公開文件，而是CNN今年初獨家曝光細節。

據報導，拜登率先提起這個話題，習近平簡短回應，當中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）1月下旬在泰國曼谷會談時，蘇利文再次提及此事，王毅對蘇利文重申了習近平對拜登所做的保證，稱北京不會干預美國今年秋天舉行的選舉。

干預美選 北京轉趨積極

美國情報官員告訴CNN，在干預美國選舉這件事上，俄羅斯向來比中國更積極；不過，有跡象表明，北京的態度正轉趨積極，尤其鎖定美國選民和候選人。加上布林肯此行透露的訊息，美方高層官員在5個月內，已3度對北京表達立場。

CNN1月報導，2020年以來，中方資深官員的目標是強化美國社會的分裂，指示中方間諜加倍努力影響並形塑有利北京的美國政策與公眾輿論，這些影響力行動包含了中方運用虛假社交帳號，透過網路攻擊美國政治人物；美國情報部門和微軟都曾示警。

北京一再言明不干涉他國內政，也不干預美國選舉。