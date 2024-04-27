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手機社媒助燃 哥大挺巴抗議活動延燒全美

記者胡玉立／綜合報導
上周以來席捲全國數十所大學的支持巴勒斯坦的學生示威活動，被歷史學家拿來與過去60年來全球幾場大型抗議運動相提並論。圖為奧斯汀德克薩斯大學示威學生被警察逮捕。(美聯社)
上周以來席捲全國數十所大學的支持巴勒斯坦的學生示威活動，被歷史學家拿來與過去60年來全球幾場大型抗議運動相提並論。圖為奧斯汀德克薩斯大學示威學生被警察逮捕。(美聯社)

哥倫比亞大學校園抗議活動上周遭警察突襲，次日耶魯大學示威者立即搭起了帳蓬，全國數十所其他大學200多名學生同日透過Zoom電話會議制定策略，研議複製哥大抗議活動。歷史學家已將這場近年來最嚴重大學校園示威事件，與過去60年來全球幾場大型抗議運動相提並論。但示威學生要求以色列資金自校園撤資的訴求，實際上很難達成；危機與混亂何時得以平息，是一大疑問。

華盛頓郵報報導，校園示威活動最近幾天成為全球頭條新聞，但校園緊張局勢與激進行動早已持續數月，如今達到頂峰。

自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯襲擊以色列，幾天內，大學校園就開始抗議活動。整個春季，學生激進主義不斷升級；社群媒體和智慧型手機讓學生之間相互快速溝通、複製策略，規模日益壯大；這對早期大學運動來說，根本是不可想像的方式。

大學官員希望緊張局勢隨著5月學期結束獲得緩解，但這場抗議活動已發展成一場危機。校方在努力控制示威活動的同時，必須兼顧打擊反猶太主義言論和允許學生言論自由權，但這兩者基本上相互矛盾。

德州大學奧斯汀分校歷史學教授明茨 (Steven Mintz) 說：「大學校園象牙塔的根基比看起來要脆弱得多，正面也出現了很大的裂縫。」

聖母大學國際和平研究專家暨榮譽教授柯萊特(David Cortright)等歷史學家表示，與過去60年來幾場大型抗議運動，包括「結束南非種族隔離」運動和2011年針對企業問題而生的「占領華爾街」示威活動相比，這次校園示威活動可以相提並論。

但專家表示，與過去抗議活動不同的是，學生的撤資要求不切實際，可能也不會帶來任何真正好處。

華郵指出，這場大規模校園抗議活動組織鬆散，沒有中央領導人，而且只有一個主要訴求：大學撤回與以色列有廣泛業務往來的武器製造商或企業投資。但研究捐贈和金融的戴維森學院教育學教授馬西卡諾(Chris Marsicano)表示，大學投資方式讓撤資變得複雜。

各校對投資或捐贈大學資金來源，素來守口如瓶，披露投資可能導致影響股票價格等各種複雜情況。明茨表示，與撤資相關的複雜性是校方無法簡單解決抗議活動的原因之一。

暑假即將到來，但學生抗議者已表示，將利用這段離開校園時間，設法讓運動在秋季以更大力道回歸。

投資 以色列 耶魯大學

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