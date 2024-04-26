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溫斯坦定罪被推翻 輿論激憤：有錢人享有不同規則

記者胡玉立／綜合報導
好萊塢金牌製片人溫斯坦的系列性侵罪，被紐約州終審法院以未獲公平審判為由推翻，網民譁然，怒指司法「對待富人有不同的規則」。(路透)
好萊塢金牌製片人溫斯坦的系列性侵罪，被紐約州終審法院以未獲公平審判為由推翻，網民譁然，怒指司法「對待富人有不同的規則」。(路透)

紐約州終審法院推翻了前好萊塢著名製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)2020年的強姦定罪，發回重審；這項決定重新開啟了美國人民反思當權者不當性行為的痛苦篇章，網路上群情激憤，罵聲不斷，「令人憤慨、太噁心了」、「這個國家的有錢人就是有不同的規則」；還有人從這樁案子聯想到前總統川普的刑事案件，要大家小心盯著。

社群媒體X平台許多網民又氣又怒又感慨；有人說：「這太令人髮指了。」有人寫道：「當你以為正義獲得伸張，半途卻殺出程咬金。」

另有人憤憤不平地指出，「顯然，他們認為之前對他的審判之所以不公平，是因為他們對他(溫斯坦)邪惡的過去做了過多判斷。為什麼法律會如此愚蠢？」

還有不少人將這項判決與川普刑案的審判相連；有人力挺川普，也有人大罵「這個國家的有錢人就是可以活在不同規則下」。

一位網民在X平台發文：「大家都知道溫斯坦，知道R. Kelly(R&B歌手)、比爾‧柯斯比(Bill Cosby)和艾普斯坦(Jeffrey Epstein)，知道天主教神父，知道川普。我厭倦了人們保護有錢人的變態，幾十年來保守他們的黑暗秘密。真的受不了了。」

這一貼文很快引來許多共鳴；有人回應道，「是不是！？然後我們的法院都沒有及時伸張正義，太沮喪了！」有人說：「這個國家有錢人的規則就是和我們其他人不同。」另有人寫道：「這太可怕了，儘管大家永遠都知道他很變態，大多數女演員都知道他有不當行為，卻還是靠他走向成功。 」

有些人從溫斯坦案談到目前在紐約進行的川普封口費案庭審表示：「這就是檢察官在政治壓力下匆忙推案時發生的情況。看吧，反對者和失敗者！」

另有人說：「他們不放過任何機會想把川普送進監獄；結果，被定罪的強姦犯、掠奪者、#MeToo運動背後那個怪物──溫斯坦，他的強姦罪判決卻被推翻？」

還有網民說：「腐敗已經爆表；特權人士保護特權人士。」「富人或有權有勢的人永遠會團結起來，保護自己的利益。」

川普 紐約州 社群媒體

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