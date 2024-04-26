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溫斯坦定罪遭推翻 受害女性齊批：悲傷的一天、對司法失望

編譯廖振堯／綜合25日電
好萊塢金牌製片人溫斯坦的系列性侵罪，被紐約州終審法院以未獲公平審判為由推翻，當年指控她的女星指「這是讓人悲傷的一天」。圖為女星米莉安哈莉(Mimi Haleyi)在2017年10月24日出席記者會，指控溫斯坦。(美聯社)
好萊塢金牌製片人溫斯坦的系列性侵罪，被紐約州終審法院以未獲公平審判為由推翻，當年指控她的女星指「這是讓人悲傷的一天」。圖為女星米莉安哈莉(Mimi Haleyi)在2017年10月24日出席記者會，指控溫斯坦。(美聯社)

數十名女性指控「淫魔製片」哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)曾向她們伸出魔爪，引發了「#MeToo」運動，但紐約州的終審法院25日認為2020年審理這一具里程碑意義的案件主審法官帶著偏見，做出嚴重不當的裁決，因此推翻了判決。指控溫斯坦的多位女性紛紛痛訴，法院25日的裁決令人失望，指「這是受害女性們悲傷的一天」。

每日郵報(Dailymail)報導，終審法院以4比3的票數決定推翻下級法院的判決，結論為下級法院錯誤地接受了非本案原告、來自先前案件的證詞，應進行新庭審以改正錯誤。

曾以受害者身分在加州出庭作證的加州州長夫人詹妮弗(Jennifer Siebel Newsom)表示，對於無數遭受溫斯坦連續性侵犯傷害的女性來說，這是非常令人悲傷的一天。「在洛杉磯出庭作證，是我一生中最可怕的經歷之一，過程中溫斯坦的律師以殘酷的性別歧視、厭女和霸凌策略來恐嚇、貶低和嘲笑我們。但我們這些挺身而出的女性確保了無論紐約州法院怎麼判，溫斯坦都會死在監獄裡…我為所有冒巨大風險說出真相的人感到自豪，將永遠與倖存者站在一起」。

多達數十名女性挺身指控「淫魔製片」哈維溫斯坦曾向她們伸出魔爪，其中包括好萊塢不少...
多達數十名女性挺身指控「淫魔製片」哈維溫斯坦曾向她們伸出魔爪，其中包括好萊塢不少一線明星。上排左起：葛妮絲派楚、羅珊娜艾奎特、蜜拉索維諾，下排左起：蘿絲麥高文、安琪莉娜裘莉、阿吉亞阿健多、艾許莉賈德。(美聯社)

曾獲金球獎最佳女配角的演員蜜拉索維諾(Mia Sorvino)則說，該判決令人震驚，被推翻的部分原因竟是聽取先前證人證實溫斯坦不良行為的證詞。「從什麼時候開始，法院不再允許承認先前不良行為模式的證據？他是個一犯再犯的連續性侵犯，強姦傷害了200多名婦女！司法系統偏向性侵犯而不是受害者，我感到十分厭惡。」

女演員凱瑟琳肯德爾(Katherine Kendall)也說，此判決令她震驚，稱這「可怕地提醒大家：性侵犯的受害者根本沒有得到正義…我現在對司法系統感到非常失望。」

首批公開指控溫斯坦的女演員之一艾許莉賈德(Ashley Judd)25日也反對法院裁決，稱這對倖存者不公平。「我們仍然生活在真相中，我們知道發生過什麼事。」模特兒古鐵雷斯(Ambra Battilana Gutierrez)則說，「如果地區檢察官2015年就認真看待她的案子，我們就不會走到這一步了」。

好萊塢金牌製片人溫斯坦的系列性侵罪，被紐約州終審法院以未獲公平審判為由推翻，當年...
好萊塢金牌製片人溫斯坦的系列性侵罪，被紐約州終審法院以未獲公平審判為由推翻，當年指控她的女星指「這是讓人悲傷的一天」。圖為英國女星Kadian Noble(左)2017年11月29日出席記者會，指控溫斯坦。(路透)

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