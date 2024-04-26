我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

溫斯坦被推翻 紐時分析：檢方一開始就是「冒險」成案 遭反噬

記者胡玉立／綜合報導

好萊塢前著名製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)在紐約的性犯罪定罪被紐約州的終審法院推翻，「紐約時報」25日分析指出，這一大逆轉看似驚人，但該刑事案自一開始就很「脆弱」，是檢方冒著風險下注、突破界限，推動了案件調查進展。包括多位女性在內的紐約法官對於溫斯坦定罪是否適當，曾有過好幾輪痛苦辯論。

談到25日的裁決結果，西北大學法學教授、前曼哈頓檢察官圖爾克海默(Deborah Tuerkheimer)表示，對溫斯坦的審判是否公平，「是個見仁見智的問題，可能出現任何結果」。

2017年紐約時報揭露溫斯坦性虐待指控後，近100名女性出面講述溫斯坦的施壓和操縱行為，隨即引發全球#MeToo運動。雖然溫斯坦的受害者可以擠滿法庭，但她們的故事大多與性騷擾有關，而性騷擾屬民事行為，並非刑事犯罪。曼哈頓檢察官在要求及早提控的壓力下，進行了連串賭博。

檢方首先僅由兩名受害者提出性侵指控，她們也承認自己曾與溫斯坦發生過自願性行為；溫斯坦否認所有非自願性行為指控，檢方幾乎沒有任何具體證據證明指控。為說服陪審團，檢方採取爭議性策略，讓更多受過溫斯坦性虐待的女性出庭作證，形塑出某種「掠奪」模式。

該策略一度奏效，溫斯坦被迫在法庭面對多名女性齊聲發出驚人證詞。2020年溫斯坦被定罪並被判處23年監禁時，檢方顯然擴大了追究性犯罪者責任的可能性。但如今也正是該策略反噬，最終導致定罪被推翻。

紐約州法律對於何時允許證人出庭可有不同解釋；該策略可能違反刑事審判基本規則：被告必須根據被指控的行為受審。這也正是溫斯坦多次就定罪提出上訴的主要依據。

溫斯坦在加州洛杉磯市仍被定罪，可能被轉移到當地監獄。不當性行為定罪基本規則是否應更新，勢將因此裁決引發更多爭議。

性騷擾 紐約時報 紐約州

上一則

面對華為挑戰 FT：美盼聯手荷日韓 收緊對中晶片禁令

下一則

溫斯坦案Q&A 一文看懂為何被案件推翻、未來發展

延伸閱讀

紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉

紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉
好萊塢前大亨溫斯坦性侵有罪判決 獲推翻

好萊塢前大亨溫斯坦性侵有罪判決 獲推翻
阿拉米達縣35死刑定罪案 官善貞將重新審驗

阿拉米達縣35死刑定罪案 官善貞將重新審驗
封口費案開審 「鐵證」能定罪川普？ 律師團抓住檢方3弱點

封口費案開審 「鐵證」能定罪川普？ 律師團抓住檢方3弱點

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點