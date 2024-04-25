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1864年最嚴墮胎禁令 亞利桑納州眾議會「翻案」廢除

記者顏伶如／綜合報導
亞利桑納州眾議會24日以32票對28票表決推翻幾乎全面墮胎的嚴苛州法，亞州參議會定下周表決。圖為支持墮胎人士在議會外與反墮胎的共和黨議員辯論。(路透)
亞利桑納州眾議會24日以32票對28票表決推翻幾乎全面墮胎的嚴苛州法，亞州參議會定下周表決。圖為支持墮胎人士在議會外與反墮胎的共和黨議員辯論。(路透)

亞利桑納州高等法院本月初裁定1864年全面禁止墮胎法令依然有效之後，遭到全美批評；州眾議會嘗試翻案但兩度失敗，24日第三度挑戰終於通過法案，以32票對28票表決推翻幾乎全面墮胎的嚴苛州法，投票時有三名共和黨籍州眾議員跑票，與民主黨站在同一邊。 亞州參議會定下周表決，預計會支持眾議會版本通過。

幾乎全面禁止墮胎的亞利桑納州法令已有160年歷史，立法背景是南北戰爭時期，唯一准許墮胎的特例是孕婦瀕臨生命危險時，為婦女進行墮胎手術或協助婦女墮胎都將構成重罪，面臨兩年到五年有期徒刑。

提案人、民主黨州眾議員史蒂芬妮‧漢米爾頓(Stephanie Stahl Hamilton)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說：「先前我就得知票數是足夠的，只是需要強大的決心，也需要很多勇氣。」她說，表決前一天的晚上與共和黨人士有許多電話討論，對於表決感到審慎樂觀，但不願透露商討細節。

投票時與民主黨站在同一邊的共和黨籍州眾議員葛瑞斯(Matt Gress)，遭到共和黨籍州眾議會議長陶瑪(Ben Toma)撤銷撥款委員會職務。陶瑪同時向參議會同僚喊話，要求盡快採取行動。

另一名投票推翻1864年禁止墮胎州法的共和黨州眾議員鄧恩(Tim Dunn)表示，這項法律「並不完美」，沒有為強暴、亂倫的案例納入准予墮胎之列。

美國廣播公司報導，反墮胎倡議人士已經揚言，對於投票推翻1864年法律的三名共和黨州眾議員鄧恩、葛瑞斯及威爾梅斯(Justin Wilmeth)，將發動民眾在初選中支持三人的挑戰對手。

國家廣播公司(NBC)報導，消息人士說，共和黨掌控的亞州州參議會最快下周三，也將表決支持推翻州法法案，法案表決通過機率頗高。法案在州參、眾兩議會通過後將送交民主黨州長霍布斯(Katie Hobbs)簽署生效，但新法在亞州正式生效還要等州議會本會期結束後90天才能生效，由於州議會因州預算案與州長尚未定案，會期結束日尚不確定。

亞利桑納州眾議會24日以32票對28票表決推翻幾乎全面墮胎的嚴苛州法，亞州參議會...
亞利桑納州眾議會24日以32票對28票表決推翻幾乎全面墮胎的嚴苛州法，亞州參議會定下周表決。圖為反對墮胎人士在議會外舉牌，抗議州議員通過該提案。(路透)

墮胎權倡議團體、民主黨人士以及白宮24日紛紛對亞州眾議會通過提案表示讚賞。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)形容提案表決過關「是件好事」，並說「我們正朝著正確的方向前進」。

墮胎 共和黨 眾議員

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