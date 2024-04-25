愛達荷州墮胎禁令 4女大法官提質疑

愛達荷州 嚴苛的墮胎 禁令面臨聯邦政府挑戰，最高法院24日聽審，進行言辭辯論；大法官 看法分歧且存在性別差異，包括保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)在內的四位女性大法官，質疑該州禁止緊急情況終止妊娠的規定，是否違反既有的聯邦法規。大法官將於6月宣布裁定。

共和黨執政的愛達荷州實施嚴苛的墮胎禁令，牴觸確保病患獲得緊急醫療照護的聯邦法律，聯邦最高法院大法官24日就此舉行兩小時聽審。

大法官聽取愛達荷州官員對下級法院裁決的上訴言辭辯論，該裁決指1986年的「緊急醫療事故處理和分娩法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA)若在相對罕見的情況下牴觸，超越該州幾乎完全禁止墮胎的規定。

拜登政府對愛達荷州提告，指控愛州墮胎禁令讓婦女無法在醫療緊急狀況下墮胎，觸犯聯邦法律，並呼籲大法官維持判決。

最高法院目前以六比三由保守派占多數，但就連保守派大法官對此案也未達成共識並提出尖銳質疑，其中爭議論點包括聯邦法保障擴及「未出生的嬰兒」，以及國會是否明確規定在特定緊急情況，EMTALA可要求終止妊娠。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)提問代表聯邦政府的總律師伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)，要她回應愛達荷州對EMTALA的論述；該州主張，EMTALA旨在預防急診室拒絕收治沒有健康保險的病人，而非解決「終止妊娠等特定醫療」。

EMTALA要求聯邦資助的醫院收治急診病患，無論此人是否有能力負擔醫療費；普瑞洛格表示，國會設定應用EMTALA的「國家照護基本標準」，以確保危急情況獲得解決，「愛達荷州不能將EMTALA要求的必要醫療刑事罪刑化」。

此案讓最高法院重新審查該院2022年6月裁決創造的爭議司法局面，聯邦最高法院當年6月24日對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. JWHO)做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，同日接續推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，把規範墮胎的決定權下放各州議會與政府。

普瑞洛格表示，最高法院做出裁決兩年以來，愛達荷州成為全美七個幾乎全面禁止墮胎的州之一，且愛州禁令不保障孕婦健康。

愛達荷州2020年採行墮胎「觸發法」，羅案被推翻後，州法即刻生效，幾乎禁止所有情況的墮胎，除非危及母體安全，且對違法執行墮胎手術的醫師處以兩年到五年徒刑並吊銷醫師執照。