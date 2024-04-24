布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

國務卿布林肯。（路透）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)訪問中國之際，中國外交部匿名官員表示，美國的行為舉措傷害中國利益，但中美關係穩定。

中國官方媒體23日引述中國外交部北美大洋洲司匿名司長的說法報導，「中美關係應該穩下來，好起來，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」。

這名男性司長表示，「美方頑固推進遏華戰略，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中方利益的錯誤言行，對此我們予以堅決反對反制」。

在商貿議題方面，報導指出，「美國針對中國的經貿科技打壓措施變本加厲，在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取新的措施，嚴重損害中方利益。這不是去風險，而是製造風險」。

對於布林肯此行訪中，中國外交部聚焦五大目標，分別是樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作，並共同承擔大國責任。

路透報導，布林肯此行是繼2023年6月美中試圖恢復高層對話後，首次訪問中國，當時美中發生「間諜氣球」事件，且圍繞台灣議題的緊張情勢升高。

美中緊張情勢在那之後漸趨和緩，但布林肯此行預料關切南海問題、俄烏戰爭及中東危機。

中國國家主席習近平 與拜登 總統本月2日通電話時，也觸及敏感議題，大多圍繞南海衝突，以及台灣海峽兩岸的和平與穩定；拜登當時表示，希望安排布林肯訪華，中方對此表示歡迎。

新華社本月3日曾報導，習近平表示，中美關係開始穩定，但警告兩國可能「可能陷入衝突或對抗」。